Phim hành động Việt quay ở Mỹ lỗ nặng

"Domino" - phim hành động 18+ quay ở Mỹ, có Thuận Nguyễn, Huỳnh Anh Tuấn đóng - rời rạp sau hai tuần, thu gần 600 triệu đồng.

Ông Nguyễn Khánh Dương - đại diện Box Office Vietnam, đơn vị quan sát phòng vé độc lập - cho biết sáng 25/10, phim không còn suất chiếu trên toàn quốc. Hai tuần phát hành, do thiếu sức hút, phim chủ yếu được các cụm rạp xếp vào các khung giờ thấp điểm như sáng sớm hoặc tối muộn.

Tác phẩm rời rạp sớm do nhiều dự án ra mắt tuần này, như Venom 3: The Last Dance, Ngày xưa có một chuyện tình. Trước đó, Domino bị lép về vì nhiều đối thủ ăn khách, như phim kinh dị Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 (83 tỷ đồng), Cô dâu hào môn (50 tỷ đồng).

Trailer 'Domino: Lối thoát cuối cùng' Trailer "Domino: Lối thoát cuối cùng". Video: CGV

Phim thuộc nhóm các tác phẩm Việt lỗ nặng nhất năm nay, bên cạnh Đóa hoa mong manh (đạo diễn Mai Thu Huyền, doanh thu 430 triệu đồng). Không tiết lộ kinh phí, đạo diễn Huy Cương cho biết dự án được đầu tư ở mức cao do có nhiều phân đoạn hành động. Bối cảnh đa phần chủ yếu quay tại Mỹ, êkíp cùng đội ngũ chuyên gia quốc tế, áp dụng nhiều công nghệ quay hiện đại.

Theo Huy Cương, nhà sản xuất từng kỳ vọng nhiều về doanh thu, song cũng chuẩn bị tinh thần khi phim thua lỗ. "Tôi học cách chấp nhận vì đã nỗ lực hết mình, mong được khán giả yêu thương để khắc phục hạn chế cho các phim sau", đạo diễn nói.



Kịch bản xoay quanh cuộc đối đầu của những tổ chức xã hội đen tại Mỹ. Là con trai của một ông trùm, An (Thuận Nguyễn đóng) vốn có cuộc sống êm đềm ở Việt Nam, làm giám đốc truyền thông một công ty. Sau khi cha qua đời đột ngột ở Mỹ, An vô tình bước vào trận tranh quyền đoạt vị của nhiều băng đảng, trong đó có nhóm do Hoàng Thế (Huỳnh Anh Tuấn đóng) cầm đầu. Ban đầu, anh không muốn dính líu, song sau cái chết của một nhân vật, An cùng các cộng sự (Quốc Cường, Henry Vig Nguyễn đóng) quyết tâm trả thù.

Diễn viên Quốc Cường (trái), Henry Vig Nguyễn trong một phân cảnh. Ảnh: Vân Khánh

Phim mắc nhiều lỗi kịch bản lẫn lời thoại. Câu chuyện các phe phái đấu đá thiếu tình tiết hấp dẫn, mới lạ, đi vào lối mòn của nhiều tác phẩm cùng thể loại. Quá trình chuyển biến tâm lý của An còn khiên cưỡng, mang nặng tính sắp đặt. Khi thay cha trở thành thủ lĩnh băng đảng, nhân vật dễ dàng "điều binh khiển tướng" dù trước đó không nhiều kinh nghiệm trên giang hồ.

Sau thời gian trầm lắng, phim Việt bước vào giai đoạn sôi động với loạt phim dự án trong hai tháng cuối năm. Linh miêu - tác phẩm của nhà sản xuất Quỷ cẩu - dự kiến ra rạp cuối tháng 11. Huỳnh Lập trở lại với Nhà gia tiên do anh đạo diễn - biên kịch, có Phương Mỹ Chi đóng vai chính. Công tử Bạc Liêu (Lý Minh Thắng) khai thác bối cảnh Nam bộ đầu thế kỷ 20, với dàn diễn viên Song Luân, Công Dương, Đoàn Thiên Ân. Kính vạn hoa - một phiên bản điện ảnh khác của truyện dài Nguyễn Nhật Ánh - dự kiến công chiếu tháng 12.

Mai Nhật