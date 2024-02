Phim điện ảnh 'Kính vạn hoa' khởi động

"Kính vạn hoa" - phim điện ảnh chuyển thể từ truyện ăn khách của Nguyễn Nhật Ánh - khởi động dự án, tuyển ba diễn viên chính.

Trưa 1/2, nhà sản xuất dự án tung poster, thông báo tuyển diễn viên đóng ba nhân vật chính - Quý Ròm, Tiểu Long, Hạnh. "Tôi hạnh phúc khi tác phẩm ấp ủ suốt thời thanh xuân cuối cùng cũng bắt đầu", đạo diễn Võ Thanh Hòa nói.

Poster casting vai Quý Ròm. Ảnh: Thanh Huyền

Vai Tiểu Long được miêu tả có ngoại hình to con, da ngăm, tính hiền lành, thật thà, giỏi võ, có tinh thần trượng nghĩa. Nhân vật Quý Ròm mang tạo hình gầy, sáng sủa, để tóc ngố, tính lém lỉnh, mồm mép. Hạnh cao, gầy, đeo kính cận, tóc dài, ham học, đọc nhiều sách nhưng tính vụng về, có phần nhát gan.

Theo đại diện êkíp, khâu tuyển chọn gồm hai vòng - trực tuyến và trực tiếp, hướng đến các bạn trẻ là công dân Việt, 12-18 tuổi. Ở vòng trực tuyến (1-20/2), người tham gia tìm kịch bản phù hợp với vai cần ứng tuyển, thực hiện diễn xuất trước camera kèm phần giới thiệu bản thân, gửi về cho ban tổ chức. Ở vòng trực tiếp (24-25/2), ứng viên gặp gỡ đạo diễn và nhà sản xuất để thể hiện tài năng.

Poster phim điện ảnh "Kính vạn hoa" với ba nhân vật chính. Ảnh: Thanh Huyền

Thông tin Kính vạn hoa sắp có bản điện ảnh sau 20 năm được dàn diễn viên bản truyền hình ủng hộ. Vũ Long - vai Tiểu Long trong tác phẩm phát sóng năm 2004 - kỳ vọng Võ Thanh Hòa làm nên sức sống mới cho bộ truyện ăn khách, bởi anh từng là diễn viên nhí, thấu hiểu tâm lý tuổi mới lớn. Nhiều khán giả gợi ý ba diễn viên cũ góp mặt trong bản điện ảnh với vai cameo, song đạo diễn chưa xác nhận.

Võ Thanh Hòa ấp ủ ý tưởng thực hiện tác phẩm từ cuối năm 2019. "Tôi từng làm nhiều phim nhưng chưa có dự án chuyển thể nào. Khi biết tin sẽ bấm máy Kính vạn hoa, tôi xúc động lắm bởi đây là bộ truyện chữ đầu tiên tôi đọc trong đời", đạo diễn nói.

Các diễn viên phim truyền hình "Kính vạn hoa". Ảnh: TFS

Phim do Võ Thanh Hòa biên kịch cùng nhóm cộng sự, chưa được tiết lộ cụ thể nội dung. Trong quá trình lên kịch bản, anh gặp gỡ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để hiểu hơn về tác phẩm. Nhà văn cho biết tôn trọng nhà làm phim nên không can thiệp vào ý tưởng cũng như quá trình quay. Võ Thanh Hòa nói cho biết thực hiện bộ phim trên tinh thần độc lập, mang hơi thở thời đại hơn so với truyện gốc.

Kính vạn hoa là truyện dài nhiều tập được Nguyễn Nhật Ánh sáng tác thập niên 1990-2000. Bộ truyện gồm 54 tập truyện, xoay quanh những chuyện vui buồn trong giới học trò, những trò nghịch ngợm, bài học cuộc sống ý nghĩa. Truyện gồm ba nhân vật: Quý Ròm - thần đồng các môn Toán, Lý và Hóa của trường Tự Do, Tiểu Long - nam sinh huyền đai đệ nhị đẳng Taekwondo, tính hào hiệp, Hạnh - "bộ óc điện tử" của nhóm, ham đọc sách, tính dịu dàng, kiên nhẫn.

Năm 2004, bản truyền hình do đạo diễn Nguyễn Minh Chung, Đỗ Phú Hải chuyển thể lên sóng, tạo cơn sốt với khán giả nhiều thế hệ. Các diễn viên Ngọc Trai (Quý Ròm), Anh Đào (Hạnh), Vũ Long (Tiểu Long) trở thành những gương mặt được yêu thích.

Trích đoạn tập một "Kính vạn hoa" Trích đoạn tập một "Kính vạn hoa". Video: HTV

Sách Nguyễn Nhật Ánh từng nhiều lần được chuyển thể lên màn ảnh. Năm 1994, phim Áo trắng sân trường được ra mắt, do Lê Dân đạo diễn, dựa trên truyệnNữ sinh.Phim điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh do Victor Vũ đạo diễn, ra rạp vào năm 2015. Tác phẩm Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh cũng được đạo diễn này chuyển thể lên màn ảnh cuối năm 2019, đạt doanh thu 180 tỷ đồng. Ngày xưa có một chuyện tình - do đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh thực hiện - dự kiến ra mắt năm nay.

