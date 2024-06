Hồng Đào, Thùy Tiên đóng phim kinh dị

Hoa hậu Thùy Tiên lần đầu lấn sân điện ảnh, đóng chung nghệ sĩ Hồng Đào trong tác phẩm kinh dị "Linh miêu".

Dự án do Lưu Thành Luân - đạo diễn Quỷ cẩu, tác phẩm kinh dị Việt ăn khách nhất mọi thời - thực hiện. Trong bộ ảnh giới thiệu tạo hình nhân vật, Hồng Đào vào vai một phụ nữ quý tộc, Thùy Tiên hóa thân cô gái nghèo ở Huế thập niên 1960. Kịch bản lấy cảm hứng từ nhiều truyện kể dân gian, cài cắm thông điệp về bất bình đẳng giới, giá trị tình thân, mối quan hệ nhân quả.

Nghệ sĩ Hồng Đào (trái) bên hoa hậu Thùy Tiên trong bộ ảnh ra mắt dự án. Ảnh: 89S

Giám đốc sản xuất Võ Thanh Hòa cho biết chọn Thùy Tiên vì đánh giá cô có khả năng diễn xuất đa dạng. Hoa hậu phải trải qua hai vòng casting, thuyết phục đạo diễn bởi lối nhập vai tự nhiên, trước khi được giao vai.

Thùy Tiên xem phim điện ảnh đầu tay là cơ hội để thử thách bản thân với dòng phim tâm lý - kinh dị, thể loại cô yêu thích. Cô từng trải qua nhiều khóa học diễn xuất, trong đó có lớp do nghệ sĩ Lê Khanh hướng dẫn năm 2023. Theo hoa hậu, nhờ được học bài bản, cô nắm thủ thuật phân tích tâm lý nhân vật, ứng biến tình huống. "Tôi từng áp lực khi diễn cảnh khóc vì vốn không quen thể hiện cảm xúc trước đám đông. Sau này, được cô Lê Khanh dạy, tôi hiểu cách đồng cảm nhân vật, từ đó làm chủ cảm xúc, dễ khóc hơn trên phim trường", cô nói.

Hồng Đào cho biết nhận lời mời của đạo diễn bởi thích kịch bản cài cắm nhiều chất liệu văn hóa. So với các phim trước, vai mới của chị là một người mẹ thời xưa, đòi hỏi diễn viên tìm tòi nhiều hơn để hiểu tâm lý, hoàn cảnh nhân vật. Phim còn có sự tham gia của Văn Anh, Thiên An, Samuel An, dự kiến ra mắt tháng 11.

Hồng Đào, 62 tuổi, tên đầy đủ là Nguyễn Đình Hồng Đào. Chị được biết đến như một trong những nghệ sĩ kịch thuộc "thế hệ vàng" của TP HCM thập niên 1990 bên cạnh Thành Lộc, Hồng Vân. Năm 1994, chị sang Mỹ định cư tại Bắc California. Năm 2019, Hồng Đào tham gia nhiều dự án phim, kịch. Sau ly hôn Quang Minh, nghệ sĩ sắp xếp lịch đi về giữa Mỹ và trong nước để lo cho hai con và bố mẹ - hiện sống tại California. Tháng 1, chị tham gia phim Mai - tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn, đạt doanh thu 520 tỷ đồng, là phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Teaser phim "Mai" - Trấn Thành Hồng Đào (phút 0:30) trong phim "Mai" (Trấn Thành). Video: CJ

Thùy Tiên, 26 tuổi, quê ở TP HCM, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 tại Bangkok, Thái Lan. Cô từng nhận bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 dành cho thanh niên trong lĩnh vực nghệ thuật, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

