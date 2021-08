Phim hành động của Nicolas Cage tung trailer

Ngôi sao 57 tuổi Nicolas Cage thể hiện những cảnh chém giết trong trailer "Prisoners of the Ghostland".

Hôm 12/8, RLJE Films công bố trailer đầu tiên của Prisoners of the Ghostland, dự án sẽ phát hành tại rạp, trên mạng và VOD vào ngày 17/9. Lấy bối cảnh vùng đất Ghostland giả tưởng, phim kể về tên cướp ngân hàng Hero (Nicolas Cage) bị giam trong tù. Lãnh chúa The Governor (Bill Moseley) trả tự do cho Hero, yêu cầu gã tìm lại cháu gái nuôi Bernice (Sofia Boutella) mất tích. Ra tù, Hero bị kiểm soát bởi bộ đồ da chứa chất nổ, tự hủy trong vòng năm ngày. Gã không còn cách nào khác phải dốc hết sức tìm Bernice để sống sót.

Trailer 'Prisoners of the Ghostland' Trailer "Prisoners of the Ghostland". Video: Youtube RLJE Films.

Dù đã thực hiện nhiều vai kỳ lạ, Nicolas Cage khẳng định đây là "bộ phim điên cuồng nhất" trong sự nghiệp. Tác phẩm tội phạm giật gân do Sion Sono đạo diễn, Aaron Hendry và Reza Sixo Safai viết kịch bản, pha trộn phiêu lưu, hành động và yếu tố siêu thực. Trailer cho thấy phim lồng ghép văn hóa Nhật, thể loại cao bồi viễn tây và một chút điên loạn của Mad Max: Fury Road (2015).

Prisoners of the Ghostland là phim đầu tiên hoàn toàn nói tiếng Anh của Sion Sono - đạo diễn Nhật được đánh giá "có phong cách riêng nhất trong thế hệ". Trước đó, tác phẩm ra mắt tại Liên hoan phim Sundance, được nhà phê bình David Ehrlich của IndieWire đánh giá "gây xúc động mạnh", nhiều điểm mới khiến phim "thành một câu chuyện ngụ ngôn" riêng biệt.

Nicolas Cage (phải) và Nick Cassavetes trong "Prisoners of the Ghostland". Ảnh: RLJE Films.

Dàn diễn viên quốc tế gồm: Sofia Boutella (Atomic Blonde, Climax), Ed Skrein (Deadpool), Bill Moseley, Nick Cassavetes, Yuzuka Nakaya và võ sĩ Tak Sakaguchi. Michael Mendelsohn sản xuất phim cùng Reza Sixo Safai, Laura Rister, Ko Mori và Nate Bolotin. Giám đốc sản xuất là Natalie Perrotta, Nick Spicer, Aram Tertzakian, Yuji Sadai và Toyoyuki Yokohama.

Sinh năm 1964, Nicolas Cage là một trong những ngôi sao Hollywood thập niên 1980, 1990, từng thắng giải Oscar "Nam diễn viên xuất sắc" với Leaving Las Vegas (1995). Một số bộ phim nổi tiếng của Nicolas Cage như Con Air (1997), Face/Off (1997), City of Angels (1998), Adaptation (2002), National Treasure (2004), The Wicker Man (2006), Bangkok Dangerous (2008)... Gần nhất, anh tham gia phim kinh dị Pig của đạo diễn Michael Sarnoski, phát hành ngày 16/7, được giới phê bình đánh giá cao.

Sơn Phước (theo Indiewire)