Nicolas Cage: 'Tôi đã rời xa Hollywood nhỏ bé'

Tài tử Nicolas Cage cho biết không còn hứng thú với Hollywood nên đi tìm những thử thách mới trong phim ảnh.

Nicolas Cage hiện trong tour quảng bá phim mới Pig, do Michael Sarnoski đạo diễn. Anh nói với tờ Variety hôm 15/7: "Tôi cảm giác bản thân đã đi đến một vùng hoang dã và rời xa cái thị trấn nhỏ bé tên Hollywood... Tôi không chắc bản thân muốn trở lại và xuất hiện trong một phim của Disney. Điều đó thật đáng sợ với tôi".

Tài tử Nicolas Cage. Ảnh: Hello Magazine.

Cage ngừng đóng bom tấn Hollywood sau phim siêu anh hùng Ma tốc độ (2007). Hơn một thập kỷ qua, tài tử chủ yếu tham gia những dự án độc lập, kinh phí thấp. Anh giải thích việc xuất hiện trong những dự án lớn rất áp lực: "Khi đóng phim Hollywood, có nhiều khoảnh khắc rất vui nhưng đồng thời bạn bị gò bó. Bạn phải làm theo mọi điều họ yêu cầu. Ở dự án độc lập, bạn tự do thử nghiệm và thay đổi nhiều thứ. Ít áp lực khiến tôi dễ thở hơn".

Với Pig, Cage muốn khẳng định với khán giả anh có thể hóa thân những vai phức tạp. Nhân vật chính Rob từng là một đầu bếp nổi tiếng, nhưng luôn sống trong mặc cảm với quá khứ. Rob bỏ vào rừng và sống cùng một chú lợn. Cage nói nhân vật có nhiều điểm giống với cuộc đời anh. Cả hai cùng trốn chạy sự nổi tiếng và khát khao được ở ẩn.

>> Nicolas Cage - 'dị nhân' Hollywood

Pig phát hành tại Mỹ ngày 16/7, hiện nhận sự hưởng ứng tích cực từ giới phê bình. Phim đạt điểm "tươi" 98% trên tổng 64 bài đánh giá. Nhiều trang điện ảnh như The Wrap, NY Times, Hollywood Reporter... khen ngợi khâu kịch bản, hình ảnh và diễn xuất.

Trailer Pig Nicolas Cage trong "Pig". Video: Neon.

Nicolas Cage, sinh năm 1964, thành công với vai diễn trong nhiều phim hành động:Ghost Rider, Left Behind, Spider-man: Into the Spider-Verse...Anh thắng một giải Oscar nam chính qua phim Leaving LasVegas (1995). Tài tử nổi tiếng lập dị tại Hollywood với thú tiêu tiền khó hiểu như mua biệt thự "bị ma ám", tự xây lăng mộ cho bản thân.

Đạt Phan (theo Variety)