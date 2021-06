Nicolas Cage đóng thợ săn lợn rừng

Tài tử Nicolas Cage vào vai một thợ săn nhận nhiệm vụ đi tìm con lợn rừng bị bắt cóc trong phim mới.

Ngày 20/6, tờ Digital Spy đăng tải trailer Pig, phim mới nhất do Nicolas Cage thủ vai chính. Tài tử 57 tuổi đóng Rob, một thợ săn lợn rừng nổi tiếng nhưng quyết định giải nghệ và vào rừng ở ẩn. Một người bạn cũ nhờ anh tái xuất, tìm lại một con lợn hiếm bị bắt cóc. Rob nhận lời và bắt đầu hành trình. Đồng thời, chàng thợ săn phải đối mặt những nỗi đau quá khứ từng khiến anh quyết định bỏ tất cả đi ở ẩn.

Trailer Pig Trailer "Pig". Video: Neon.

Nhà làm phim sinh Michael Sarnoski giữ vai trò đạo diễn và viết kịch bản cho dự án. Tác phẩm có sự tham gia của dàn sao Alex Wolff, Adam Arkin hay Nina Belforte... Ê-kíp Pig hoàn thành khâu quay phim từ cuối năm 2019 và dự kiến phát hành vào giữa tháng 7.

Nicolas Cage, sinh năm 1964, thành công với vai diễn trong nhiều phim hành động: Ghost Rider, Left Behind, Spider-man: Into the Spider-Verse... Anh thắng một giải Oscar nam chính qua phim Leaving LasVegas (1995). Tài tử nổi tiếng lập dị tại Hollywood với thú tiêu tiền khó hiểu như mua biệt thự "bị ma ám", tự xây lăng mộ cho bản thân.

Đạt Phan (theo Digital Spy)