Phim hành động của H'Hen Niê tung teaser

Teaser phim hành động "578: Phát đạn của kẻ điên" hé lộ hình ảnh H'Hen Niê với vai diễn đầu tay.

Teaser "578: Phát đạn của kẻ điên" Teaser "578: Phát đạn của kẻ điên". H'Hen Niê xuất hiện ở giây thứ 21. Video: Youtube 578 Action Movie.

Video dài gần một phút hé lộ những cảnh đánh nhau, rượt đuổi bằng mô tô, container... H'Hen Niê xuất hiện gợi cảm trong bối cảnh quán bar. Danh tính nhân vật cô đóng vẫn chưa được tiết lộ. Đạo diễn Lương Đình Dũng nói nhân vật quyến rũ, dũng cảm, có cảnh chiến đấu và truy đuổi bằng xe phân khối lớn. Anh chọn H'Hen Niê do gương mặt cô có nét điện ảnh, nghiêm túc trong công việc.

Lần đầu đóng phim, H'Hen Niê cho biết phải dành nhiều thời gian rèn luyện diễn xuất, thể lực, võ thuật. Cô còn chi tiền mua và độ xe mô tô để phục vụ cho vai diễn. Cô nói: "Tâm lý nhân vật không quá phức tạp nhưng có nhiều cảnh hành động khó. Dù vất vả và phải cố gắng nhiều, tôi thích thú khi được thỏa mãn niềm đam mê hành động và tốc độ". Cuối năm 2020, cô theo đoàn phim đi quay tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Tạo hình của H'Hen Niê trong phim. Ảnh: Êkíp 578.

Diễn viên Hoàng Phúc hóa thân ông trùm tàn bạo. Anh phải vượt qua hơn 500 ứng viên, đáp ứng yêu cầu về diễn xuất, thể lực để được nhận vai. Phim còn có sự tham gia của siêu mẫu gốc Việt Jessica Minh Anh, Ngọc Tình, võ sư Tuấn Hạc.

Phần hành động, võ thuật của phim do Oh Sea Young - chuyên gia đến từ Hàn Quốc - chỉ đạo. Ông đứng sau các cảnh quay hành động của nhiều phim: Avengers: Age of Ultron, Snowpierce, Cộng sự bất đắc dĩ, Taxi Driver... Ông nói: "Chúng tôi tìm cách tiếp cận riêng biệt và mới lạ cho cảnh hành động để đảm bảo khi lên phim trông thật ấn tượng nhất".

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết 578 do chính Lương Đình Dũng chắp bút với đề tài ấu dâm, kinh phí sản xuất 60 tỷ đồng. Câu chuyện xoay quanh một người lái xe container và con gái nhỏ sống du mục trên những cung đường. Một ngày nọ, anh được thông báo con gái mình bị trầm cảm nặng do hậu quả của một vụ xâm hại tình dục. Người cha đau đớn lên đường tìm kiếm thủ phạm và đối đầu cả một thế giới ngầm để giành lại công bằng. Phim quay ở Sơn La, Yên Bái, Hà Nội và TP HCM, dự kiến ra rạp từ ngày 13/8.

Hiểu Nhân