Hoàng Phúc đóng phim hành động

Diễn viên Hoàng Phúc tái xuất màn ảnh rộng với "578" - phim hành động về đề tài xâm hại trẻ em.

Diễn viên kể khi đạo diễn Lương Đình Dũng mời đóng, anh liền nhận lời vì phim mang đề tài xã hội anh đang quan tâm. Hoàng Phúc đầu tư cho vai diễn khi lần đầu đóng phim hành động. Anh đăng ký học tập võ suốt nhiều tháng, luyện tăng sức bền vì có cảnh chạy nhảy.

Tạo hình của Hoàng Phúc trong phim mới - "578 - Phát đạn của kẻ điên". Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong phim, anh đổi mới về lối diễn. Anh nói: "Trước đó, tôi thường được biết đến với các vai phản diện. Tuy nhiên, nhân vật mới của tôi nằm giữa lằn ranh của chính - tà, đến cuối phim mới lộ rõ tính cách. Tôi thích các vai như vậy vì đòi hỏi kỹ thuật diễn tâm lý tốt".

Hoàng Phúc sẽ đóng chung các gương mặt trẻ như Hoa hậu H'Hen Niê, người mẫu Ngọc Tình... Diễn viên đánh giá H'Hen Niê năng động, sáng tạo, dồn tâm sức cho vai diễn. Anh cho biết không ngại khi đóng cùng các diễn viên mới. "Tôi cũng xuất thân là dân nghiệp dư, không được đào tạo chính quy, đóng phim dựa vào bản năng và kinh nghiệm từ các nghệ sĩ đi trước. Nếu các bạn trẻ nhờ tư vấn diễn xuất trên phim trường, tôi sẵn sàng hướng dẫn", anh nói.

Hoàng Phúc sinh năm 1967, là một trong những diễn viên nổi tiếng thập niên 1990, cùng thời Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh... Tên tuổi Hoàng Phúc gắn liền vai Hai Quang trong Bụi hồng. Thập niên 2000, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, anh lui về hậu trường chăm sóc mẹ già. Anh từng đóng các phim điện ảnh: Bẫy rồng, Bụi đời Chợ Lớn, Kung Fu Phở...

Trận đồ bát quái Hoàng Phúc đóng vai phản diện trong phim "Trận đồ bát quái" (2016). Video: Youtube.

578: Phát đạn của kẻ điên kể về một người cha chống lại băng đảng, đi tìm công lý cho con gái bị ấu dâm. Đạo diễn Lương Đình Dũng nảy ra ý tưởng khi thấy sự giận dữ của một người cha ở phiên tòa xử kẻ hiếp dâm con gái ông. Trước đó, Lương Đình Dũng nổi tiếng với phim Cha cõng con (2017), góp mặt ở nhiều liên hoan phim quốc tế. Mike Newell - đạo diễn Four Weddings and a Funeral, Harry Potter 4, Prince of Persia - hỗ trợ nhà làm phim Việt phát triển kịch bản. Phim còn có sự tham gia của võ sư Tuấn Hạc, Jessica Minh Anh... Tác phẩm khởi quay tháng 7, dự kiến chiếu ngày 18/12.

Tam Kỳ