'Phim Hàn thúc đẩy lượt xem trực tuyến ở Đông Nam Á'

Phim Hàn giúp nền tảng phát trực tuyến phát triển ở các nước Đông Nam Á, trong đó Netflix dẫn đầu với 12,8 triệu thuê bao, theo chuyên gia.

Theo báo cáo mới từ nền tảng đo lường ampd, thị trường video theo yêu cầu trả phí (premium VOD) tại Đông Nam Á đang tăng trưởng tốt, với hơn 1,5 triệu thuê bao mới trong quý II - gần gấp đôi mức tăng trưởng quý trước. ampd thuộc Media Partners Asia, nhà cung cấp độc lập các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn khu vực châu Á Thái Bình Dương (viết tắt là MPA).

Cảnh phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", là một trong những tác phẩm Hàn được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu năm nay. Ảnh: Netflix

Phim truyền hình Hàn Quốc chiếm ưu thế, đạt 35% tổng thời lượng xem trong khu vực. Tỷ lệ này tăng khi người dùng chuyển sang theo dõi nội dung qua TV kết nối Internet tại năm thị trường chính Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Thời lượng xem trên các nền tảng trong quý đạt hơn 3,1 tỷ giờ, với sáu nền tảng dẫn đầu - chiếm hơn 85% thị phần - là Netflix, Viu, Vidio, iQIYI và WeTV.

Bà Dhivya T - trưởng bộ phận phân tích của MPA và ampd - nhận định phim Hàn giữ chân người dùng nhờ chất lượng sản xuất, kịch bản được đầu tư và lịch phát hành đều đặn. Vài năm gần đây, những tác phẩm như Queen of Tears, Doctor Slump hay The Glory không chỉ gây "sốt" ở thị trường nội địa mà còn lan sang các nước láng giềng, giúp định hình thói quen tiêu thụ nội dung dài tập trên thiết bị TV kết nối Internet, laptop và điện thoại di động. Tại Việt Nam, nhiều phim Hàn nằm trong danh sách nội dung được tìm kiếm và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhờ dàn diễn viên nổi tiếng, kịch bản kịch tính.

Từ đầu năm đến nay, nhiều bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả và giới chuyên môn, điển hình Khi cuộc đời cho bạn quả quýt với sự kết hợp của IU và Park Bo Gum, The Nice Guy do Lee Dong Wook và Lee Sung Kyung đóng chính, Our Unwritten Seoul (Một Seoul chưa biết đến) của Park Bo Young. Dự án Head Over Heels, Tastefully Yours (Mỹ vị yêu đương) và Heavenly Ever After (Đẹp hơn thiên đường) nổi bật nhờ cốt truyện mới lạ và dàn diễn viên tên tuổi.

Trailer 'Một Seoul chưa biết đến" Trailer "Một Seoul chưa biết đến", lên sóng nền tảng Netflix cuối tháng 5. Video: Netflix

Ông Vivek Couto, Giám đốc điều hành MPA, cho rằng các nền tảng không chỉ tăng số lượng nội dung Hàn Quốc mà còn đẩy mạnh đầu tư phụ đề, lồng tiếng, mở rộng phát hành tại nhiều thị trường. Điều này giúp phim Hàn tiếp tục giữ vị trí chủ lực trên bản đồ streaming Đông Nam Á.

"Indonesia, Thái Lan và Philippines là những quốc gia tăng trưởng thuê bao mạnh nhất. Việc người dùng quan tâm đến nội dung châu Á, nhất là phim Hàn, Thái và Indonesia, tiếp tục thúc đẩy mức độ tương tác và số lượng đăng ký", ông Couto nói.

Netflix đứng đầu với 12,8 triệu thuê bao, phủ sóng khắp Đông Nam Á. Tuy nhiên, các nền tảng nội địa đang vươn lên. Viu đạt 9,9 triệu thuê bao, mở rộng nhanh tại Indonesia và Thái Lan nhờ loạt phim Malaysia và Indonesia, iQIYI cũng tăng trưởng đáng kể tại Thái Lan và Indonesia. Bộ ba Netflix, Viu và iQIYI chiếm hơn 60% tổng số thuê bao mới trong quý II.

Trailer 'Squid Game 3' Trailer "Squid Game 3", ra mắt hôm 27/6. Tác phẩm đứng ở top 10 series được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu suốt năm tuần. Video: Netflix

Dù phim Hàn chiếm ưu thế, các tác phẩm nội địa được quan tâm tại Indonesia và Thái Lan, với khoảng 44-46% người dùng theo dõi. Bà Dhivya T nhận định phim Thái thu hút khán giả quốc tế nhờ chiến lược phát triển quyền lực mềm của chính phủ, các nhà làm phim có sự đầu tư tay nghề và kỹ thuật. Netflix và iQIYI đóng vai trò then chốt trong việc đưa các tác phẩm này vươn ra thị trường toàn cầu.

Quý II cũng ghi nhận lượng người xem thể loại kinh dị và tôn giáo ở Malaysia và Indonesia tăng mạnh. Phim Trung Quốc vẫn duy trì sức hút trên các nền tảng như WeTV, iQIYI và Viu.

Media Partners Asia thành lập năm 2001, là đơn vị nghiên cứu và tư vấn độc lập hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chuyên về lĩnh vực truyền thông và viễn thông. Nền tảng đo lường ampd được hãng triển khai từ năm 2019, hiện theo dõi hoạt động kỹ thuật số tại 10 thị trường bằng phần mềm độc quyền.

