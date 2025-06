'Đẹp hơn thiên đường' - yêu 25 kiếp

Lee Hae Sook (Kim Hye Ja đóng) và Ko Nak Joon (Son Suk Ku) hy sinh vì nhau, yêu suốt 25 kiếp người, trong "Đẹp hơn thiên đường".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

'Heavenly ever after' - tình yêu bất diệt Trailer "Haevenly Ever After" (Đẹp hơn thiên đường), phim gồm 12 tập. Video: Netflix Malaysia

Tác phẩm kể chuyện tình của vợ chồng bà Lee Hae Sook và Ko Nak Joon, sau khi chết đi ở kiếp thứ 23, họ tiếp tục cuộc sống trên thiên đường. Nơi đây cho phép mọi người được chọn sống với ngoại hình ở độ tuổi mình mong muốn. Trong khi ông Nak Joon trở thành thanh niên 30 tuổi, bà Hae Sook giữ diện mạo tuổi 80 vì lời nói của chồng khi còn sống: "Em đẹp ở tuổi 20, cũng đẹp ở tuổi 40, nhưng bây giờ em là đẹp nhất".

Phim gợi thông điệp về tình yêu vượt lên cái chết. Hae Sook khi còn sống chọn ở bên chồng lúc ông bị liệt, làm nghề cho vay để gánh vác gia đình, chấp nhận bị con nợ nguyền rủa. Bà gai góc bên ngoài, khi trở về nhà là người dễ xấu hổ, ngại ngùng trước lời trêu chọc của chồng.

Khi Hae Sook mắc lỗi trên thiên đường và bị phạt xuống địa ngục, Nak Joon quyết tâm theo bà, thậm chí nhảy vào biển lửa để cứu vợ. Ông nói: "Dù em có là ai, anh vẫn yêu em".

Tình yêu của họ gặp thử thách với sự xuất hiện của cô gái tên Som I (Han Ji Min đóng). Cô không nhớ bất cứ điều gì về bản thân cũng như quá khứ của mình. Ban đầu, Hae Sook coi Som I là tình địch, về sau, họ thân nhau do bà nghĩ cô là linh hồn của Young Ae - con gái nuôi.

Tạo hình nhân vật Som I của Han Ji Min trong "Đẹp hơn thiên đường". Ảnh: JTBC

Trong hai tập cuối, bí ẩn về thân phận Som I được tiết lộ. Cô chính là Hae Sook thời trẻ, hiện thân cho mảnh ký ức đau buồn mà bà từng lãng quên. Trên thiên đường, Hae Sook đối mặt người mẹ ruột từng bỏ rơi mình, dần nhớ lại ký ức về con trai đã mất. Tại đây, bà có cơ hội chăm sóc, bù đắp tổn thương, thiếu thốn cho con.

Kết phim, nam chính Nak Joon nhận ra dù ở kiếp nào, ông và vợ cũng thuộc về nhau, tuy nhiên, sự ràng buộc đó khiến Hae Sook mãi quẩn quanh trong vòng lặp của tình yêu và sự chia ly. Cuối cùng, ông quyết định để vợ đi đầu thai, còn mình ở lại thiên đường làm công việc cũ, vẫn luôn đau đáu nhớ bà.

Tác phẩm kết thúc ở cảnh đôi trẻ - được cho là Nak Joon và Hae Sook ở kiếp thứ 25 - gặp nhau trên đường. Một lần nữa, định mệnh đưa họ về bên nhau. Khán giả đánh giá kết phim trọn vẹn, mang tính chữa lành.

Êkip lồng ghép thông điệp về tình mẫu tử, tình bạn, những mối lương duyên đặc biệt. Miếng hài duyên cùng màu phim tươi sáng khiến chủ đề sống chết trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu, tôn lên tình cảm suốt nhiều kiếp sống của hai nhân vật chính. Theo Newsen, phim có bối cảnh độc đáo.

Tuy nhiên, tác phẩm bị nhận xét lê thê ở phần giữa, khi đi sâu vào danh tính kiếp trước của các nhân vật và nghiệp quả họ phải nhận. Sự thay đổi khiến câu chuyện tình yêu, vốn là điểm nhấn ban đầu bị lu mờ, các tuyến nhân vật phụ thiếu liên kết. Trên Watchapedia, nhiều ý kiến cho rằng mạch phim chậm, dễ gây chán, tạo cảm giác nhạt nhòa.

Kim Hye Ja trong vai Lee Hae Sook. Ảnh: JTBC

Dàn diễn viên thành công với nét diễn tự nhiên, sâu sắc. Bằng cử chỉ, ánh mắt, Kim Hye Ja khắc họa hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, sắt đá nhưng cũng mong manh, dễ tổn thương. Ban đầu, khán giả lo ngại vì chênh lệch tuổi tác lớn giữa hai nhân vật chính, song Kim Hye Ja và Son Suk Ku diễn ăn ý, không gượng ép. Trên Newsen, đạo diễn Kim Seok Yoon cho biết kịch bản được "đo ni đóng giày" cho diễn viên 84 tuổi. Ông gọi đây là "Dự án Kim Hye Ja".

Phim đạt 7.4 điểm trên IMDb. Theo thống kê của Nielsen Korea, tập đầu tiên đạt tỷ suất người xem là 5,8%, giảm còn 4,9% ở tập 10 và ghi nhận tỷ suất cao nhất là 8,3% trong tập cuối cùng.

Tác phẩm của đạo diễn Kim Seok Yoon, từng thành công với các bộ phim như The Light in Your Eyes, Law School cùng biên kịch Lee Nam Gyu. Tập cuối phát sóng ngày 25/5 trên đài JTBC tại Hàn Quốc và nền tảng Netflix.

Châu Anh