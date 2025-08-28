Phim dùng AI thay thế Thùy Tiên rời rạp

"Chốt đơn" - phim dùng công nghệ thay toàn bộ hình ảnh nhân vật của hoa hậu Thùy Tiên - rời rạp sau ba tuần, lỗ nặng.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tác phẩm của đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito đạt hơn năm tỷ đồng, con số khiêm tốn so với quy mô dự án được đầu tư ở mức cao, một phần vì phải xử lý lại bằng AI. Trước đó, đại diện êkíp nói được một đơn vị trong nước hỗ trợ làm hình ảnh, dù vậy, phần chi phí đội lên khiến họ gặp khó khăn, khâu truyền thông, quảng bá phim bị ảnh hưởng.

Ban đầu, phim dự kiến phát hành dịp 8/3 nhưng bị hoãn vì kéo dài khâu hậu kỳ và ồn ào liên quan đến diễn viên chính. Sau nhiều tháng ngừng quảng bá, nhà sản xuất ấn định lịch chiếu mới ngày 8/8.

Khi công chiếu, phim gây tranh cãi ở tạo hình nữ chính Hoàng Linh do AI đóng. Nhân vật ảo thể hiện khá tốt ở những cảnh thoại đơn giản, song thất bại ở những phân đoạn đòi hỏi diễn xuất nội tâm, tương tác phức tạp. Doanh thu mở màn với ba tỷ đồng, sụt giảm suất chiếu các tuần sau đó. Theo Box Office Vietnam, trong ngày 28/8, dự án có ba suất chiếu trên cả nước nhưng không có khách mua vé.

Tác phẩm lấy đề tài về tình người và khoảng cách thế hệ trong xã hội, xoay quanh hai nhân vật có hoàn cảnh trái ngược. Ông An (Quyền Linh) là tài xế xe ôm công nghệ, Hoàng Linh (diễn viên AI - thay thế hoa hậu Thùy Tiên) là giám đốc trẻ một công ty chuyên kinh doanh livestream. Họ gặp nhau khi ông An tình cờ tham gia một buổi bán hàng do công ty Hoàng Linh tổ chức. Nhờ thu hút người xem, đẩy doanh số lên cao, ông được tuyển vào làm. Quyền Linh, Hồng Đào được đánh giá diễn xuất tròn trịa khi khắc họa tâm tư cô đơn tuổi xế chiều của hai người hàng xóm "tối lửa tắt đèn".

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Điện ảnh - cho biết cơ quan quản lý đã tham vấn ý kiến pháp lý để đảm bảo phim không vi phạm quyền nhân thân, quyền hình ảnh và tuân thủ Luật Điện ảnh. Đồng thời, việc cấp phép cho phim để tạo điều kiện cho các đơn vị, dự án được tiếp cận với xu hướng phát triển của điện ảnh thế giới, nhất là trong lĩnh vực AI.

Theo ông, điều này thể hiện tinh thần hưởng ứng Nghị quyết số 57 của Trung ương về phát triển và ứng dụng công nghệ thông minh, chuyển đổi số quốc gia, trong đó có ngành điện ảnh. "Từ góc độ quản lý, chúng tôi khuyến khích các đơn vị sản xuất phim ứng dụng công nghệ một cách có kiểm soát, đúng luật", ông Cường cho biết.

Trên thế giới, nhiều tác phẩm gây tranh cãi vì bị cho "lạm dụng AI". Năm 2024, đoàn phim A Legend áp dụng công nghệ để đưa diễn viên Thành Long - vai tướng cổ đại Triệu Chiến - từ 70 tuổi thành thanh niên 27 tuổi. Nhiều khán giả nhận xét diện mạo Thành Long kém tự nhiên sau khi qua chỉnh sửa, không lột tả được cảm xúc dù trong những đoạn bi kịch.

Hoa hậu Thùy Tiên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tạm giam với cáo buộc có sai phạm về kẹo Kera trong vụ án liên quan Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 27 tuổi, quê ở TP HCM, từng theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen. Cô đăng quang Miss Grand International vào tháng 12/2021 ở Thái Lan. Danh hiệu giúp cô đắt show quảng cáo, là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, cũng như nổi bật ở làng mốt, game show truyền hình trong nước. Chốt đơn là phim thứ hai của Thùy Tiên, sau Linh miêu (đạo diễn Lưu Thành Luân) - doanh thu hơn 87 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam.

Trong bối cảnh Chốt đơn rời rạp, thị trường còn hai phim Việt đang chiếu. Tính đến tối 28/8, Mưa đỏ lập mốc 200 tỷ đồng, vượt Địa đạo để trở thành phim đề tài chiến tranh ăn khách nhất từ trước đến nay. Làm giàu với ma 2 mở bán suất chiếu sớm, thu về 5,5 tỷ đồng.

Quế Chi