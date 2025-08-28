Phim 'Mưa đỏ' vượt mốc 200 tỷ đồng

"Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền vượt mốc 200 tỷ đồng, là phim Việt đề tài chiến tranh có doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Theo thống kê của trang quan sát phòng vé Box Office Vietnam, tính đến chiều ngày 28/8, tác phẩm vượt qua Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (173 tỷ đồng) trở thành bộ phim chiến tranh đạt doanh thu phòng vé cao nhất điện ảnh Việt.

Phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hút sự chú ý của khán giả khi ra mắt hôm 21/8 đến nay. Dự án vượt 100 tỷ đồng trong ba ngày phát hành, tốc độ tương đương với Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải hay Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer "Mưa đỏ", phim dành cho khán giả từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: Đoàn phim cung cấp

Theo Google Trends, bộ phim liên tục "gây sốt" trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành từ khóa tìm kiếm được quan tâm hàng đầu và nhận được hàng nghìn đánh giá, bình luận tích cực từ khán giả. Trên Google User Rating, nhiều người chấm phim đạt 5 sao, cho rằng câu chuyện mang đến cảm giác xúc động về thời chiến.

Trung bình mỗi ngày bộ phim đạt hơn 4.600 suất chiếu trên toàn quốc, gấp nhiều lần các phim đang chiếu tại rạp. Đây là phim trong nước thứ 10 từ đầu năm đến nay vượt mốc trăm tỷ đồng. Trước đó, ngành phim rạp Việt bùng nổ với loạt phim chinh phục mức doanh thu này, gồm Bộ tứ báo thủ (322 tỷ đồng), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng), Nhà gia tiên (243 tỷ đồng), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (173 tỷ đồng), Mang mẹ đi bỏ (169 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng (150 tỷ đồng).

Phim do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam - Bắc. Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, đặc biệt là khu thành cổ, nhằm ép ký hiệp ước có lợi cho họ.

Kịch bản đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Nhân vật trung tâm - Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) - sinh viên Nhạc viện, hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường kề vai sát cánh bên tiểu đội, gồm Tạ - đội trưởng, Bình, Tú, Hải, Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, xuất thân, tính cách khác biệt nhưng cùng mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.

Diễn viên Đinh Thúy Hà hóa thân vào vai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, mẹ chiến sĩ Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng). Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm dựng lên không khí đậm chất lính qua những phút bình yên hiếm hoi giữa bom đạn. Những người lính trêu chọc nhau chuyện gia đình, tình cảm, thậm chí lấy cái chết làm chuyện đùa. Với thủ pháp đối lập, đạo diễn làm nổi bật trận chiến giữa quân giải phóng miền Nam Việt Nam và quân đội Việt Nam Cộng hòa được Mỹ hậu thuẫn. Góc quay bằng flycam cho thấy cảnh quân địch càn quét bằng vũ khí hiện đại, trong khi đó quân giải phóng trang bị thô sơ, lại bị cắt đường viện trợ.

Phim còn ghi điểm với bối cảnh phim trường rộng 50 ha, được chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết. Dù vậy, tác phẩm còn một số điểm trừ như chuyện tình tay ba giữa Cường, Quang và Hồng còn mờ nhạt, một số câu thoại nặng tính tuyên truyền.

Quế Chi