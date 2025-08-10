Phim Chốt đơn - 'diễn viên AI' thô cứng

Tạo hình và diễn xuất của "diễn viên ảo" do AI tạo trong phim "Chốt đơn" bị chê vô hồn khi thay thế hoa hậu Thùy Tiên.

* Bài tiết lộ một phần nội dung phim

Trailer "Chốt đơn" - ra rạp ngày 8/8 Trailer "Chốt đơn" sau khi chỉnh sửa bằng AI. Phim 112 phút, dán nhãn 16+, ra rạp từ ngày 8/8. Video: Đoàn phim cung cấp

Hơn một ngày ra rạp, phim thu về 1,5 tỷ đồng, vì suất chiếu ít, theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập. Tác phẩm công chiếu sau gần hai tháng hoãn vì gương mặt chính - hoa hậu Thùy Tiên, vướng vòng lao lý. Ở bản dựng mới, đạo diễn Bảo Nhân, Nam Cito thay toàn bộ hình ảnh nhân vật Hoàng Linh của hoa hậu bằng tạo hình AI, giọng thoại do Huỳnh Bảo Ngọc lồng tiếng.

Tạo hình nhân vật nữ chính do AI thể hiện. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Điểm trừ của phim là khâu tạo hình nữ chính do AI đảm nhận. "Nhân vật ảo" thể hiện khá tốt ở những cảnh thoại đơn giản. Tuy nhiên, đến những phân đoạn đòi hỏi diễn xuất nội tâm, tương tác phức tạp, "nhân vật" mang đến cảm giác vô hồn, thô cứng. Nhiều khán giả bật cười ở phân đoạn Hoàng Linh cãi nhau với chồng trong phòng ngủ vì giận chồng không thấu hiểu, san sẻ trách nhiệm trong cuộc sống, bởi biểu cảm Ai tạo ra khá vụng về.

Tạo hình nhân vật ảo còn mắc nhiều lỗi kỹ thuật, đặc biệt ở những cảnh cận. Chẳng hạn, làn da của Hoàng Linh láng mịn quá mức, tương phản khi xuất hiện bên cạnh diễn viên thật. Trong nhiều phân đoạn, gương mặt nhân vật mang đậm nét hoạt hình, không bắt kịp những chuyển động cảm xúc.

Xem suất chiếu tối 8/9, khán giả Đình Phúc (TP HCM) nói: "Những biểu cảm máy móc của 'diễn viên AI' khó khơi gợi cảm xúc. Ở những góc nghiêng của nhân vật, người xem vẫn nhận ra đường nét của Thùy Tiên, cho thấy sự hạn chế của công nghệ mà đoàn phim sử dụng".

Đón nhận ý kiến của khán giả, đạo diễn Bảo Nhân cho biết đoàn phim đã nỗ lực tối đa. Ban đầu, khi ồn ào về Thùy Tiên nổ ra, êkíp không tìm được hướng xử lý tác phẩm. Sau khi xem một số bản dựng thử của các công ty AI gửi về, họ chọn giải pháp áp dụng công nghệ. Đơn vị mất hơn 200 ngày để hậu kỳ lại, với nhiều kỹ thuật như digital human (người ảo), AI face, AI character.

Bà Đinh Thị Thanh Hương - CEO nhà phát hành Galaxy Studio - cho biết nhà sản xuất từng định bỏ bộ phim vì cũng khó ghi hình lại từ đầu, tốn kém tiền bạc. Sau cùng, họ quyết định chỉnh sửa để phim ra rạp "vì trách nhiệm với đoàn, nghệ sĩ và cổ đông".

Ngoài phần tạo hình, tuyến truyện về Hoàng Linh và nghề livestream chưa được khai thác sâu, thiếu tính liên kết. Những "phiên live" trăm tỷ đồng chiếm nhiều thời lượng nhưng không liên quan đến thông điệp chính. Do đó, về cuối, kịch bản bị đứt gãy khi nhồi nhét cao trào song đạo diễn không giải quyết một cách thuyết phục, hợp lý.

Kịch bản Chốt đơn có nét tương đồng với The Intern (Bố già học việc) - phim hài Mỹ phát hành năm 2015, do Robert De Niro, Anne Hathaway đóng chính. Cũng lấy đề tài về tình người và khoảng cách thế hệ trong xã hội, Chốt đơn xoay quanh hai nhân vật có hoàn cảnh trái ngược. Ông An (Quyền Linh) là tài xế xe ôm công nghệ, Hoàng Linh (diễn viên AI - thay thế hoa hậu Thùy Tiên) là giám đốc trẻ một công ty chuyên kinh doanh livestream.

Họ gặp nhau khi ông An tình cờ tham gia một buổi bán hàng do công ty Hoàng Linh tổ chức. Nhờ thu hút người xem, đẩy doanh số lên cao, ông được tuyển vào làm.

Phân cảnh Hồng Đào, Quyền Linh trong "Chốt đơn" Cảnh ông An (Quyền Linh) tiết lộ mình bị bệnh Alzheimer cho bà Bình (Hồng Đào). Video: Đoàn phim cung cấp

Ưu điểm của phim thuộc về phần diễn xuất của nghệ sĩ Quyền Linh, Hồng Đào. Với thế mạnh ở dòng tâm lý - tình cảm, đạo diễn khai thác tròn trịa câu chuyện về ông An, một người góa vợ, xa con cái. Ở một mình trong căn chung cư cũ giữa lòng thành phố, hàng ngày ông chạy xe ôm, kiếm tiền bao bọc Mai - đứa trẻ ông nhận nuôi vì thất lạc cha mẹ.

Đóng dạng vai sở trường, Quyền Linh có nhiều phân đoạn nổi bật về diễn xuất, dù không quá đột phá. Nghệ sĩ chiếm tình cảm người xem qua nét khắc khổ, chân chất của ông An. Đầu húi cua điểm bạc, da ngăm đen, nhân vật gợi nhớ đến tạo hình ông Hai - người cha nghèo trong Hai Muối, Quyền Linh đóng năm 2024.

Đầu phim, nhân vật đem đến hình dung đối lập ở môi trường công sở - nơi hầu hết nhân viên thuộc gen Z với tư duy hiện đại, trang phục thời thượng. Sự khác biệt về phong cách làm việc, khoảng cách tuổi tác khiến ông An và Hoàng Linh tưởng chừng khó có điểm chung.

Dần dà, ông thuyết phục nữ giám đốc bởi bề dày kinh nghiệm, sự ân cần, tử tế. Chẳng hạn, nhờ từng làm việc ở một xí nghiệp may, ông rành thao tác về Excel, hỗ trợ một nữ nhân viên hoàn thành báo cáo. Khi Linh gặp stress, nhiều lời khuyên của ông An giúp cô nhận ra bản thân còn làm việc hời hợt, chỉ mải chạy theo mục tiêu.

Nửa sau phim, tác phẩm xoáy sâu vào bi kịch tuổi già của ông An. Khi phát bệnh Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ), điều duy nhất ông lo lắng là không tìm được người thân cho bé Mai. Quyền Linh có nhiều khoảnh khắc đào sâu nội tâm. Đoạn ông An gục khóc giữa cầu thang chung cư, thừa nhận mình bế tắc, là một trong những phân cảnh giúp diễn viên 56 tuổi ghi dấu.

Vai bà Bình (Hồng Đào) - chủ tiệm gội đầu, hàng xóm ông An - đem đến nét hài duyên cho phim. Đài từ nhấn nhá, giàu biểu cảm, Hồng Đào tạo tiếng cười giải trí trong cảnh nhân vật bày tỏ tình yêu đơn phương với người bạn già. Ở phân đoạn bà Bình biết bệnh tình của ông An, diễn viên khắc họa tâm tư của một phụ nữ vò võ chờ đợi người thương suốt 30 năm. Trước viễn cảnh có thể bị ông lãng quên, bà trút hết tâm can với câu thoại: "Ông nhìn tôi đi, tôi già rồi, không muốn sống cô độc nữa".

Mai Nhật