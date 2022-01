"355" - phim điệp viên có Phạm Băng Băng, Penélope Cruz đóng - chiếu ở 3.000 rạp nhưng chỉ thu về khoảng 4,3 triệu USD trong tuần đầu ra mắt.

Theo tờ Collider, việc phát hành vào thời điểm khán giả có ít sự lựa chọn không cứu vãn được thất bại của 355. Cây bút Rahul Malhotra đánh giá đây là "bom xịt" thứ hai của đạo diễn kiêm biên kịch Simon Kinberg, sau X-Men, Dark Phoenix (2019). Đến ngày 24/1, sau 17 ngày ra rạp, 355 sẽ được phát hành trực tuyến.

Phim kể về đặc vụ CIA - Mason (Jessica Chastain đóng) - truy tìm một ổ đĩa có chứa mã đặc biệt, có thể phát triển thành vũ khí hạng nặng. Trong quá trình hành động, cô hợp tác chuyên gia máy tính Khadijah Adiyeme (Lupita Nyong'o đóng), nhà tâm lý học Graciela Rivera (Penélope Cruz), Marie Schmidt (Diane Kruger). Phạm Băng Băng vào vai đặc vụ bí ẩn người Trung Quốc - Lin Mi Sheng, chưa rõ đứng về phe nào.

Phim điệp viên có Phạm Băng Băng thành 'bom xịt' Phạm Băng Băng xuất hiện từ giây thứ 59 trong trailer phim "355". Video: Universal

Dù nhà sản xuất quảng bá rầm rộ về sự xuất hiện của Phạm Băng Băng, nhà phê bình phim Roger Ebert cho biết cô ít đất diễn, mờ nhạt, chỉ xuất hiện ở cuối phim. Tác phẩm hiện chưa có thông tin chiếu ở thị trường Trung Quốc, nơi Phạm Băng Băng bị "phong sát", khó vực dậy sự nghiệp. Cô hiện kinh doanh mỹ phẩm, livestream bán hàng và có một số hoạt động nhỏ ở nước ngoài.

Phạm Băng Băng (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh cùng dàn "đả nữ" trong phim. Ảnh: Universal

Trên Rotten Tomatoes, phim chỉ nhận 27/100 điểm qua 143 bài đánh giá của các chuyên gia. Roger Ebert nhận xét: "Phim tập hợp dàn nữ diễn viên tài năng và xuất sắc rồi phung phí họ trong một bối cảnh hành động chung chung và đáng quên". Theo Ebert, tính cách các nhân vật không được khắc họa rõ ràng, cộng thêm những cảnh hành động lộn xộn, khâu hậu kỳ chưa mượt mà, khiến người xem khó chịu. Ngoài ra, thiết kế trang phục trong phim xuề xòa, chưa tôn vẻ đẹp các diễn viên.

Trong khi đó, Spider-Man: No Way Home tiếp tục giữ vị trí đầu bảng trong tuần thứ tư ra mắt, đạt doanh thu 30 triệu USD, vượt qua phim hoạt hình Sing 2 (10,3 triệu USD) và The King's Man (3,1 triệu USD).

Hà Thu