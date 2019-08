'X-Men: Dark Phoenix' góp phần khiến Disney lỗ 170 triệu USD

Ngày 6/8, công ty Disney báo lỗ 170 triệu USD trong quý hai, chủ yếu do các phim tiếp nhận từ hãng Fox, bao gồm "X-Men: Dark Phoenix".

Theo Variety, trong cuộc họp ở Mỹ với các nhà đầu tư, Bob Iger - chủ tịch The Walt Disney Company - cho biết các tác phẩm ăn khách như Avengers: Endgame, The Lion King hay Toy Story 4 không đủ giúp công ty sinh lời. Nguyên nhân lỗ là các phim của Fox, do Disney phát hành sau khi mua lại hãng này.

Dark Phoenix - chương cuối của vũ trụ điện ảnh X-Men Trailer "Dark Phoenix".

"Thành tích các phim của Fox thấp hơn hẳn trong quá khứ và thấp hơn hẳn mức kỳ vọng của chúng tôi khi mua công ty", Iger nói. Ông nhắc đến Dark Phoenix - "bom xịt" hồi tháng 6, chỉ thu 252 triệu USD trong khi kinh phí là 200 triệu USD (thông thường các rạp giữ lại nửa tiền bán vé). Phim về các X-Men cũng bị giới phê bình chê với chỉ 23% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Bob Iger (giữa) và hai anh em đạo diễn nhà Russo ở buổi ra mắt "Avengers: Endgame". Ảnh: Shutterstock.

Sắp tới, Alan Horn và Alan Bergman - hai đồng chủ tịch The Walt Disney Studios - sẽ quyết định giữ lại hay hủy bỏ một số kế hoạch điện ảnh của Fox. Các dự án được cho là "an toàn" gồm thương hiệu Avatar, Kingsman, Planet of the Apes, phần tiếp Murder on the Orient Express và phim Ford v. Ferrari. Các siêu anh hùng thuộc Fox - gồm đội X-Men, nhóm Fantastic Four và Deadpool - sẽ do Kevin Feige (chủ tịch Marvel Studios) quản lý.

Theo dự tính của Iger, Disney mất khoảng một - hai năm để đặt dấu ấn vào các phim đang sản xuất của Fox. Doanh nhân Mỹ tự tin có thể khiến các thương hiệu này sinh lời trong tương lai.

