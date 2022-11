Phim của Thang Duy được kỳ vọng tại Oscar

"Decision to Leave" - Thang Duy và Park Hae Il đóng chính - được giới chuyên môn đánh giá cao ở cuộc đua phim quốc tế của Oscar 2023.

Hôm 22/11, tờ Variety đăng bài viết cập nhật cuộc đua ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar lần 95 diễn ra vào đầu năm sau. Danh sách dự thi năm nay gồm 92 tác phẩm, dần lộ diện nhiều ứng viên sáng giá. Trong đó, Decision to Leave của Hàn Quốc là một trong những hạt giống hàng đầu. Tác phẩm do nhà làm phim Park Chan Wook chỉ đạo, từng gây chú ý khi thắng giải "Đạo diễn xuất sắc" tại LHP Cannes hồi tháng 5.

Decision to Leave QUYẾT TÂM CHIA TAY trailer Trailer "Decision to Leave". Video: CGV

Bộ phim kể về thanh tra Hae Joon (Park Hae Il đóng) điều tra vụ án về một người đàn ông qua đời khi leo núi. Anh thẩm vấn người vợ Trung Quốc xinh đẹp Seo Rae (Thang Duy). Cô cũng tiết lộ chồng là kẻ bạo hành gia đình, tham nhũng trong công việc và sắp bị tố cáo, ám chỉ anh ta tự sát. Hae Joon nghi ngờ khi Seo Rae bình thản một cách kỳ lạ, không đau buồn hay bất ngờ. Tuy nhiên, thanh tra dần nảy sinh tình cảm với cô trong quá trình điều tra.

Decision to Leave cùng một số tác phẩm như All Quiet on the Western Front (Đức), Close (Bỉ), Saint Omer (Pháp), Holy Spider (Đan Mạch)... được đánh giá thuộc top đầu, gần như chắc chắn có đề cử và nhiều khả năng đoạt giải. Một số dự án hứa hẹn khác gồm Corsage (Áo), Argentina, 1985 (Argentina)...

Cây viết Clayton Davis của Variety nhận định hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" thường thuộc về những dự án "được nhiều thành viên Viện hàn lâm xem nhất". Những người bỏ phiếu thường không thể xem hết toàn bộ danh sách dự thi và có xu hướng chấm cho các tác phẩm họ đã xem, nghe qua. Vì vậy, những dự án từng gây tiếng vang ở các kỳ LHP quốc tế hoặc có nhà phát hành lớn hậu thuẫn như Decision to Leave, All Quiet on the Western Front, Holy Spider... nắm nhiều lợi thế.

Trailer Phía Tây không có gì lạ Trailer "All Quiet on the Western Front". Video: Netflix

Ngày 21/12, ban tổ chức sẽ thông báo danh sách 15 tác phẩm vào vòng tiếp theo từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi. Năm nay, Viện hàn lâm thay đổi cách thức bình chọn giải thưởng này. Các thành viên của viện sẽ phải xếp hạng 15 ứng viên theo thứ tự từ cao xuống thấp. Các năm trước, họ được yêu cầu chấm điểm phim tranh giải trên thang từ bảy đến 10 điểm.

Các chuyên gia đánh giá cách thức mới thôi thúc mọi người chọn ra phim yêu thích nhất của họ, thay vì chấm điểm một cách chung chung. Một nguồn tin thân cận của Variety cũng cho biết năm nay có khoảng 1.000 thành viên tham gia bỏ phiếu hạng mục phim quốc tế, trên tổng khoảng 9.600 thành viên.

Giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra ngày 12/3/2023 ở Los Angeles, Mỹ. Những năm gần đây, Việt Nam tham gia hạng mục Phim quốc tế với các đề cử như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng, Mắt biếc, Bố già... nhưng đều trượt. Năm nay, dự án hành động 578: Phát đạn của kẻ điên được chọn dự sơ tuyển.

Đạt Phan