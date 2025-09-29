Phim của Leonardo DiCaprio dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ

"One Battle After Another" - có Leonardo DiCaprio - thu gần 50 triệu USD toàn cầu trong ba ngày cuối tuần, được khán giả và giới chuyên môn khen ngợi.

Theo Variety, ở khu vực Bắc Mỹ, phim đạt hơn 22 triệu USD từ 3.634 rạp vào ngày 26-28/9. Trên thị trường quốc tế, tác phẩm đạt thêm 26 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 48,5 triệu USD. Phim có kinh phí sản xuất hơn 130 triệu USD và khoảng 70 triệu USD dành cho quảng bá, cần đạt mốc khoảng 300 triệu USD để hòa vốn.

Trailer 'One Battle After Another' Trailer "One Battle After Another", ra rạp trong nước ngày 26/9. Video: Warner Bros.

Giới phân tích nhận định mức doanh thu mở màn có phần khiêm tốn so với kỳ vọng, nhưng tin tác phẩm vẫn có cơ hội bứt phá nhờ hiệu ứng truyền miệng cho mùa giải thưởng sắp tới. Bộ phim được khán giả chấm điểm A trên CinemaScore, đạt 96% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Các suất chiếu định dạng cao cấp như Imax, Dolby, VistaVision chiếm đến 51% doanh thu nội địa.

One Battle After Another đánh dấu lần trở lại của Leonardo DiCaprio. Anh vào vai Bob Ferguson, cựu chiến binh cách mạng sống ẩn dật cùng con gái (Chase Infiniti). Col. Steven J. Lockjaw (Sean Penn) - sĩ quan cảnh sát theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng - cùng kẻ thù cũ của Bob bất ngờ trở lại sau 16 năm để trả thù. Khi con gái Willa mất tích trong bối cảnh hỗn loạn do Lockjaw gây ra, Bob tái ngộ những đồng đội từng sát cánh.

Leonardo DiCaprio tham dự buổi công chiếu "One Battle After Another" tại Los Angeles đầu tháng 9. Ảnh: Warner Bros. Pictures

Theo Variety, tác phẩm được xem là phép thử phòng vé cho DiCaprio, bởi phim của đạo diễn Paul Thomas Anderson thường được giới phê bình đánh giá cao về nghệ thuật nhưng hiếm khi đạt doanh thu lớn.

Bộ phim nhận nhiều lời khen về diễn xuất của DiCaprio cùng phong cách đạo diễn. Hollywood Reporter khen tài tử thể hiện xuất sắc vai chính. Anh truyền tải tâm lý của một người cha tuyệt vọng cố gắng cứu con gái giữa cuộc chiến cực đoan.

Dự án có chiều sâu về đề tài chính trị, pha trộn giữa thể loại hài kịch đen tối, hành động và những mảng chuyện cảm động về tình cha con. Trang Deep Focus Review viết: "Với thời lượng dài và dàn diễn viên ấn tượng, One Battle After Another mang dáng dấp sử thi nhưng vẫn có nét cá nhân của đạo diễn khi khai thác bối cảnh nước Mỹ cùng những mất mát". Trên nhiều diễn đàn điện ảnh, người hâm mộ cho rằng DiCaprio là ứng viên sáng giá cho các giải thưởng điện ảnh năm sau, trong đó có Oscar 2026.

Leonardo DiCaprio, 51 tuổi, là diễn viên Mỹ. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, Leo nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Phim của DiCaprio kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp. Năm 2016, tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn.

Ở phòng vé Việt, tác phẩm "lép vế" trước Tử chiến trên không và anime Chainsaw Man - The Movie: Chương Reze, vốn chiếm ưu thế về số suất chiếu. Thống kê của Box Office Vietnam cho thấy trong ngày 29/9, One Battle After Another chỉ có 223 suất, còn Tử chiến trên không có tới 4.292 suất - gấp 19 lần. Ngoài ra, phim chỉ được phát hành ở định dạng 2D, không có Imax như tại nhiều thị trường quốc tế.

Ở phòng vé Bắc Mỹ, hai phim cùng ra rạp tuần qua là Gabby's Dollhouse: The Movie và The Strangers: Chapter 2. Gabby's Dollhouse - dựa trên series Netflix cùng tên cho thiếu nhi - thu 13,7 triệu USD, xếp thứ hai trên bảng xếp hạng.

Xếp vị trí thứ ba, Demon Slayer: Infinity Castle tiếp tục duy trì sức hút khi đạt hơn bảy triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 605,4 triệu USD. The Conjuring: Last Rites đứng thứ tư với 6,9 triệu USD, tổng 435 triệu USD toàn cầu. Top 5 tuần qua là The Strangers: Chapter 2 đạt 5,9 triệu USD, doanh thu kém xa phần đầu (12 triệu USD), nhận bình luận tiêu cực với điểm C- trên CinemaScore và 19% Rotten Tomatoes.

Cát Tiên (theo Variety)