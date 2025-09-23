'Demon Slayer' được khen kỹ xảo

Phần mới "Demon Slayer" gây chú ý bởi hình ảnh kết hợp vẽ tay và CGI - đưa khán giả vào cuộc chiến giữa người và quỷ.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tác phẩm lấy bối cảnh Nhật Bản thời Đại Chính. Tanjiro Kamado trở về nhà, phát hiện gia đình bị sát hại, em gái Nezuko hóa quỷ. Cậu gia nhập Sát Quỷ Đoàn để truy tìm Muzan Kibutsuji - nguồn gốc của loài quỷ. Trong phần mới, nhóm nhân vật bước vào Vô Hạn Thành, nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa các Trụ Cột và Thượng Huyền.

'Demon Slayer: Vô hạn thành' - kỹ xảo ấn tượng, kịch bản gây tranh cãi Trailer "Demon Slayer: Infinity Castle", công chiếu trong nước ngày 15/8. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: Sony Pictures

Khâu sản xuất do Ufotable thực hiện. Studio dùng CGI để dựng không gian thay đổi liên tục, kết hợp vẽ tay truyền thống nhằm giữ phong cách manga gốc. Nhiều khán giả trên mạng xã hội X chia sẻ phim tái tạo đòn đánh chi tiết, cảnh nền chuyển động mượt, giúp trận chiến sống động.

Trang Screen Daily nhận xét phần mới tạo ấn tượng nhờ cách xử lý ánh sáng và hiệu ứng nước, lửa, khói, tương phản với nền tối của Vô Hạn Thành. Tuy nhiên, tạp chí cũng lưu ý nhiều đoạn hồi tưởng kéo dài làm nhịp phim chậm lại. Total Film đánh giá đây là bước tiến lớn về hành động so với Mugen Train, trong khi IGN cho rằng phim chưa cân bằng tốt giữa cao trào và các cảnh quá khứ.

Âm nhạc và hiệu ứng âm thanh tiếp tục do Yuki Kajiura và Go Shiina đảm nhận. The Guardian nhận định bản phối giao hưởng pha điện tử góp phần làm nổi bật từng nhát chém, tiếng gió và tiếng bước chân trong không gian tối.

Poster phim "Demon Slayer: Infinity Castle". Ảnh: Ufotable

Trọng tâm kịch bản nằm ở chuỗi giao đấu trong tòa thành khi các Trụ Cột chia nhóm đối đầu Thượng Huyền: Shinobu chạm trán Dōma, động cơ được hé lộ qua các mối liên hệ cũ. Tanjiro phối hợp Giyu đối đầu Akaza, tiếp nối mạch "Rengoku - lời hứa trả thù". Zenitsu đối mặt quỷ quen, thể hiện sự trưởng thành so với các phần trước.

Tuy vậy, phim gặp thách thức với mạch hồi tưởng và thời lượng hơn 2 giờ 30 phút. India Today lưu ý khoảng 155 phút khiến cảm giác chiến đấu đôi khi bị gián đoạn bởi các phân đoạn quay về quá khứ. Một số khán giả mới sẽ khó nắm được động cơ nhân vật phản diện nếu không xem các phần trước.

Dù gây tranh cãi, phó giáo sư Ueki Akiko (Đại học Shitennoji) cho biết các đoạn hồi tưởng là đặc trưng của Demon Slayer - bởi chúng đặt nền tảng cảm xúc và lý giải lựa chọn của nhân vật. Đơn cử là các đoạn tái hiện hành trình Akaza từ võ sĩ trở thành thuộc hạ của Muzan.

Tạo hình của Tanjiro Kamado trong "Demon Slayer: Infinity Castle". Ảnh: Ufotable

Trên trục nhân vật trung tâm, phim nhấn vào gánh nặng của Tanjiro với Nezuko, sự phối hợp giữa đồng đội và vai trò của từng Trụ Cột trong các cụm giao đấu. Những khoảnh khắc họ sát cánh vừa cân bằng chuỗi trận khốc liệt, vừa củng cố thông điệp về tình thân, lòng can đảm và hy sinh.

Các bi kịch cá nhân, ở cả hai phía, cho thấy ranh giới mong manh giữa thiện và ác. Đây là lựa chọn giữ tinh thần nguyên tác đồng thời mở rộng lớp tâm lý, giúp tác phẩm không chỉ dừng ở dòng phim hành động thuần túy.

Sau một tháng phát hành, bộ phim đạt hơn 400 triệu USD doanh thu toàn cầu. Riêng tại Nhật, phim đứng trong nhóm 5 anime điện ảnh doanh thu cao nhất mọi thời đại, theo Oricon. Thành tích này khẳng định sức hút của thương hiệu Demon Slayer tại Nhật Bản nói riêng và toàn cầu nói chung trong mười năm qua.

Gia Hưng