'The Conjuring 4' - hồi kết của vợ chồng trừ tà

"The Conjuring: Last Rites" được giới chuyên môn khen là phần gay cấn nhất trong chuỗi phim về vợ chồng trừ tà Lorraine Warren.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'The Conjuring: Last Rites' Trailer "The Conjuring: Last Rites", công chiếu trong nước ngày 12/9, được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Hôm 8/9, tác phẩm là phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời, đạt 194 triệu USD toàn cầu. Video: CGV

Tác phẩm do Michael Chaves đạo diễn, bối cảnh sáu năm từ phần ba The Devil Made Me Do It (2021). Nội dung dựa trên câu chuyện tại Pennsylvania (Mỹ), xoay quanh vợ chồng Ed và Lorraine Warren (Patrick Wilson và Vera Farmiga đóng) giải mã bí ẩn của gia đình Smurl. Khi thực hiện nghi thức trục quỷ, họ phát hiện thế lực này không chỉ đeo bám nạn nhân mà còn hướng đến Judy - con gái của cả hai.

Năm 1964, vợ chồng Warren lần đầu gặp quỷ dữ. Trong lúc chạm vào chiếc gương cổ, Lorraine bị quỷ ám và chuyển dạ. Sự việc là cái cớ cho những tình huống cao trào phía sau, gồm việc Judy có khả năng nhìn thấy linh hồn.

Hơn hai thập niên sau, chiếc gương xuất hiện tại nhà Smurl. Từ đó, nhiều hiện tượng liên tiếp xảy ra: tiếng động lạ, bóng người xuất hiện trong nhà, những cơn ác mộng dồn dập. Judy nhiều lần gặp ảo giác, còn Ed và Lorraine - vốn định nghỉ ngơi vì tuổi tác và bệnh tật - buộc phải chống lại con quỷ trú ngụ trong gương.

Theo IGN, tác phẩm bám sát tinh thần của thương hiệu The Conjuring khi nhấn mạnh giá trị của đức tin. Nhân vật chính không đơn thuần dựa vào kinh nghiệm hay kỹ thuật trừ tà mà tìm thấy sức mạnh từ tôn giáo và gia đình. Tính kiên định giúp Lorraine giữ vững tinh thần trước sự quấy nhiễu của quỷ, tiếp thêm nghị lực cho Ed trong giây phút sinh tử. Ở thời khắc quyết định, tình thân trở thành lá chắn chống lại bóng tối.

Patrick Wilson và Vera Farmiga trong "The Conjuring: Last Rites". Ảnh: New Line Cinema

So với các phần trước, phim mang sắc thái nhân văn và ấm áp khi đào sâu mối quan hệ nhà Warren. Judy - với khả năng thần giao cách cảm - lần đầu giữ vai trò quan trọng, là người nối dài hành trình chống tà ác của gia đình. Các chi tiết kinh dị, những màn truy đuổi giữa quỷ và người được lồng ghép để tạo bầu không khí u tối.

Cảnh đối đầu với chiếc gương cổ được xây dựng với nhiều lớp ánh sáng và âm thanh, tăng kịch tính. Sự xuất hiện của hồn ma trong gương hay trận đối đầu cuối cùng với ác quỷ được khen về mặt hình ảnh và kỹ xảo.

Thay vì sử dụng kỹ thuật jumpscare (hù dọa khán giả bằng việc thay đổi đột ngột hình ảnh hoặc sự kiện, kèm âm thanh đáng sợ), êkíp phối hợp góc máy quay và kỹ thuật tiết chế âm thanh. Những cảnh ở góc nhìn hạn chế, cận cảnh khuôn mặt hoặc các bộ phận của nhân vật mang đến cảm giác bức bối, buộc người xem tập trung vào trạng thái hoảng sợ của nhân vật.

Các mảng tối, hình ảnh phản chiếu mờ ảo trong gương, màn hình TV hay phân đoạn thế lực siêu nhiên lộ qua các góc quay giúp đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm. Việc kết hợp âm thanh nền như tiếng gõ cửa, tiếng thở, tiếng thì thầm góp phần duy trì trạng thái bí ẩn.

Diễn xuất của dàn nghệ sĩ giúp phim trở nên đáng nhớ. Phim có nhiều phân đoạn xúc động, như lúc Lorraine cầu nguyện cho con gái hay khi Ed cố gắng vượt qua cơn đau tim để che chở gia đình.

Mia Tomlinson trong vai Judy mang đến năng lượng tươi mới cho series. Cách thể hiện của cô toát lên sự mong manh, đồng thời cho thấy sự quyết đoán. Nhân vật hiện lên như cô gái cần được bảo vệ, nhưng cũng đủ dũng khí để chạm trán bóng tối. Patrick Wilson và Vera Farmiga tiếp tục giữ phong độ.

Mia Tomlinson trong vai Judy Warren. Ảnh: New Line Cinema

Theo Variety, phim khép lại câu chuyện của Ed và Lorraine Warren, đồng thời gợi mở câu chuyện về nhân vật Judy. Dự án làm mới những nỗi sợ tưởng chừng quen thuộc trên màn ảnh, giữ nhịp điệu căng thẳng đến phút cuối.

Cây bút Tatiana Hullender của ScreenRant nhận xét: "Bộ phim lôi cuốn, chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của nhà Warren như lần này. Tác phẩm này đại diện cho những gì tinh túy nhất của series".

Tuy vậy, Last Rites khó tránh khỏi hạn chế. Nhiều nhà phê bình chỉ ra kịch bản dài dòng, mất nhiều thời gian dẫn dắt trước khi bước vào cao trào. Theo Guardian, một số cảnh ma quỷ lặp lại, thiếu bất ngờ. Các thành viên trong gia đình Smurl chưa được khai thác chiều sâu tâm lý. Tiết tấu chưa mang lại sự bùng nổ, dứt khoát cần có mà thiên về một cái kết an toàn.

Vũ trụ điện ảnh The Conjuring ra đời từ năm 2013, sau thành công của The Conjuring, do James Wan đạo diễn. Mạch phim chính xoay quanh những cuộc điều tra của vợ chồng Warren, còn các phần phụ kể về các thực thể siêu nhiên như Annabelle hay Valak. Series đã phát hành chín phim, gồm bốn phim chính The Conjuring và 5 phim ngoại truyện, hiện thu về hơn 2,6 tỷ USD toàn cầu, theo Numbers.

Quế Chi