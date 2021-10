Phim của Jeon Ji Hyun thu hút khi mở màn

Phim truyền hình "Jirisan" - Jeon Ji Hyun và Joo Ji Hoon đóng chính - có tỷ lệ người xem tập mở màn cao thứ hai lịch sử đài tvN.

* Bài tiết lộ tình tiết phim

Nielsen Korea - hệ thống đo lường, đánh giá lượng khán giả xem truyền hình - ghi nhận tập một Jirisan (Bí ẩn núi Jiri) phát sóng tối 23/10 đạt 9,1% tỷ lệ người xem trung bình (rating). Ở nhiều phân cảnh kịch tính, có lúc tăng đến 10,7%. Thành tích này khiến Jirisan trở thành phim có rating mở màn cao thứ hai lịch sử đài tvN, chỉ sau Hospital Playlist 2 (tập đầu đạt 10%).

Phim của Jeon Ji Hyun mở màn ấn tượng Trích đoạn cảnh phim ở tập một.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả đánh giá cao diễn xuất của Jeon Ji Hyun, Joo Ji Hoon nhưng chê kỹ xảo phim sơ sài. Dispatch nhận định phim xứng đáng chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ nhờ nội dung gay cấn, đẩy nhân vật chính vào ranh giới sống chết ngay từ tập đầu.

Chuyện phim bắt đầu vào năm 2018, Seung Hoon - cậu bé mồ côi cha mẹ, sống với bà, bị bạo lực học đường - không may mắc kẹt trên núi. Nữ kiểm lâm giỏi nhất vườn quốc gia núi Jiri - Seo Yi Kang (Jeon Ji Hyun đóng) và tân binh đội cứu hộ Kang Hyun Jo (Joo Ji Hoon) - quyết tham gia chiến dịch tìm kiếm em bé, cãi lời cấp trên. Công tác cứu hộ gặp khó khăn vì mưa bão, đường trơn trượt và hiểm họa từ ngọn núi hùng vỹ nhưng bí ẩn.

Sau một đêm vất vả nhưng thất bại, cả hai quyết định đi theo linh cảm của Hyun Jo và tìm thấy cậu bé trong tình trạng nguy kịch. Nhiệm vụ hoàn thành, Hyun Joo đi theo Yi Kang học hỏi kinh nghiệm. Anh tiết lộ bản thân có khả năng ngoại cảm, nhìn thấy được vị trí của người gặp nạn ở núi Jiri nhưng Yi Kang không tin.

Nội dung bất ngờ chuyển đến hai năm sau, Yi Kang ngồi xe lăn đến trạm kiểm lâm xin phục chức nhưng bị từ chối. Cảnh phim tiếp theo giải thích cô bị thương khi cố chấp cứu người trong một trận tuyết lớn. Để thuyết phục cấp trên đồng ý cho mình về trạm, cô nói về những ký hiệu đặc biệt chỉ chính xác vị trí người xấu số mắc kẹt gần đây và cho rằng có người cố ý để lại, giúp đội cứu hộ nhanh chóng tìm thấy nạn nhân. Yi Kang ẩn ý người giúp đỡ bí ẩn đó là Hyun Jo. Tuy nhiên cuối tập một lại là cảnh Hyun Jo bất tỉnh, đang được điều trị tại bệnh viện.

Minh tinh Jeon Ji Hyun và Joo Ji Hoon lần thứ hai cộng tác trên màn ảnh. Trước đó, họ góp mặt trong phim xác sống "Kingdom".

Tập hai tiếp tục lên sóng tối 24/10. Tác phẩm thuộc đề tài thám hiểm, là một trong những dự án kỷ niệm 15 năm thành lập đài tvN. Kịch bản do Kim Eun Hee - từng thành công với Kingdom và Signal - chấp bút. Lee Eun Bok làm đạo diễn, ông ghi dấu với Hậu duệ mặt trời, Mr Sunshine, Sweet home... Jirisan còn có sự góp mặt của sao gạo cội Sung Dong Il, Oh Jung Se, Jo Han Cheol, Go Min Si...

Phi Yến (ảnh, video: tvN)