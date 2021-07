Diễn xuất của Jeon Ji Hyun bị chê

Màn hóa thân của Jeon Ji Hyun trong phim "Kingdom: Ashin of the North" bị chê nhạt nhòa.

Diễn viên hóa thân nhân vật Ashin khi trưởng thành, là nữ chiến binh với tài bắn cung siêu phàm. Xuất hiện trong khoảng 40 phút cuối phim, diễn xuất của cô bị khán giả và truyền thông chê nhiều. Theo DongA, Jeon Ji Hyun vừa không diễn tả được sự yếu đuối của nhân vật khi nhớ về khoảnh khắc đau thương, vừa không bộc lộ sự mạnh mẽ của một chiến binh, luôn nung nấu quyết tâm trả thù. Trong khi diễn viên Kim Si Ah (đóng Ashin lúc nhỏ) được khen diễn tốt, biểu cảm đa dạng.

Nhiều khán giả cho rằng người đẹp không phù hợp với series phim về xác sống. Khán giả Son Ho viết trên Pann: "Tôi nghĩ một gương mặt mới hoặc cá tính sẽ hợp vai hơn. Jeon Ji Hyun chỉ thích hợp với hình tượng xinh đẹp, sang chảnh". Một số người cho rằng nhân vật của Jeon Ji Hyun đóng ít lời thoại, chủ yếu bộc lộ tính cách qua gương mặt và ánh mắt, nên khó tạo đột phá.

Jeon Ji Hyun trong tạo hình nhân vật mới. Trước đây, cô ghi dấu ấn với loạt tác phẩm như Cô nàng ngổ ngáo, Vì sao đưa anh tới, Huyền thoại biển xanh... Ảnh: Netflix.

Tại buổi họp báo ra mắt phim hôm 20/7, Jeon Ji Hyun cho biết vì quá yêu thích Kingdom, cô đã xin biên kịch Kim Eun Hee cho một vai. "Tôi bảo rằng sẵn sàng đóng một zombie, chỉ cần được tham gia phim. Tôi đã cố gắng thể hiện hết sức dù quá trình quay cực khổ", cô nói. Trong khi đó, biên kịch Kim Eun Hee nói chọn Jeon Ji Hyun vì biến hóa đa dạng trong nhiều tác phẩm. "Nhiều người gọi cô ấy là nữ hoàng phim hài lãng mạn nhưng tôi lại thích Ji Hyun đóng vai phả diện trong Assassination và Berlin. Tôi nghĩ cô ấy phù hợp với phim".

Trailer "Kingdom: Ashin of the North" Trailer "Kingdom: Ashin of the North". Video: Netflix.

Kingdom: Ashin of the North lấy bối cảnh thời Joseon từ năm 1392 đến 1897, kể câu chuyện một ngôi làng bị diệt vong vì loài hổ zombie. Cô bé Ashin vào khu vực cấm để kiếm nhân sâm chữa bệnh cho mẹ và phát hiện sự tồn tại của cây hồi sinh. Lớn lên, cô trở thành chiến binh mạnh mẽ, tìm cách trả thù cho gia đình. Phần phim là ngoại truyện của loạt phim Kingdom, lý giải sự xuất hiện của nhân vật Ashin - người phụ nữ bí ẩn ở cuối phần hai. Lên sóng hôm 23/7 trên Netflix, tác phẩm do Kim Seong Hoon đạo diễn, biên kịch Kim Eun Hee chấp bút, được IMDb chấm 7,4 điểm.

Diễn viên nhí Kim Si Ah - đóng Ashin hồi nhỏ - được khen diễn xuất tốt. Ảnh: Netflix.

Ngoài diễn xuất của Jeon Ji Hyun, phim còn bị nhận xét ít xung đột, kịch tính, theo DongA. Đạo diễn áp dụng thủ pháp "show don’t tell" - sử dụng hình ảnh để kể chuyện thay lời thoại - nhằm giữ bầu không khí ảm đạm, nguy hiểm. Tuy nhiên, điều này khiến tác phẩm bị lê thê. 2/3 thời lượng phim để giới thiệu nhân vật Ashin khi còn bé và câu chuyện liên quan đến sự diệt vong của ngôi làng. Trong khi hành trình báo thù của Ashin diễn ra nhanh chóng. Các cảnh zombie cắn xé lẫn nhau chỉ kéo dài khoảng 10 phút, không tạo được cảm giác sợ hãi.

Tài khoản Heenim bình luận trên Twitter: "Zombie được xem là đặc sản của phim, giúp đẩy câu chuyện lên cao trào, khiến người xem ghê sợ và phấn kích. Tuy nhiên, ở phần ngoại truyện, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng và Ashin chỉ cần đứng bắn một mũi tên là tiêu diệt hết cả".

"Kingdom: Ashin of the North" được cho là "lép vế" so với hai phần trước. Ảnh: Netflix.

Dù vậy, trang Scroll cho rằng Kingdom: Ashin of the North làm tròn nhiệm vụ của một phần ngoại truyện là giải thích các sự kiện, nhân vật dẫn đến thảm họa zombie. Điểm cộng của phim là kỹ xảo và hình ảnh đẹp. Trang Readysteadycut nhận xét những khung hình đẹp, ma mị của khu rừng lá kim hay sa mạc rộng lớn có thể khiến khán giả thổn thức.

Hiểu Nhân