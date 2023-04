Phim của đạo diễn Việt chiếu tại Cannes

"Bên trong vỏ kén vàng" của đạo diễn Phạm Thiên Ân vào danh sách 19 phim sẽ giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes, tháng 5 ở Pháp.

Theo trang Screendaily, Julien Rejl - Giám đốc nghệ thuật sự kiện - tiết lộ nhóm các phim không tranh giải trong buổi họp báo ngày 18/4. Rejl cho biết ông và Hiệp hội Đạo diễn Pháp đã chọn lọc từ gần 4.000 phim gửi đến, đi đến hơn 20 quốc gia gặp gỡ các nhà làm phim, để chọn ra 19 tác phẩm.

Bên trong vỏ kén vàng (Inside the Yellow Cocoon Shell) của Phạm Thiên Ân được ban tổ chức giới thiệu là tác phẩm đầu tay của anh, chưa có thêm thông tin, hình ảnh. Phim do đạo diễn sản xuất từ năm 2020, được phát triển từ phim ngắn Stay Awake, Be Ready (Hãy thức tỉnh và sẵn sàng) - từng giành giải cao nhất ở nhánh Director’s Fortnight, Liên hoan phim Cannes 2019. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý - hành trình pha giả tưởng, kể về chàng trai đưa xác chị dâu bị tai nạn về chôn ở quê. Sau đó, anh bắt đầu tìm người anh trai thất lạc nhiều năm ở vùng núi Việt Nam.

Hình ảnh tại buổi casting phim "Bên trong vỏ kén vàng" ở Hà Nội năm 2020. Ảnh: Fanpage Inside the Yellow Cocoon Shell

Phim được chọn chiếu cùng một số bộ điện ảnh nổi bật khác như In Our Day của đạo diễn gạo cội Hàn Quốc Hong Sang Soo, The Book of Solutions của Michel Gondry, Abraham’s Valley của Manoel de Oliveira.

Phạm Thiên Ân sinh năm 1989, thuộc thế hệ làm phim trẻ được đánh giá cao. Anh từng giành giải nhì cuộc thi "Làm phim ngắn 48 giờ" năm 2014. Năm 2018, phim Câm lặng (The Mute) của anh chiếu tại Liên hoan phim ngắn Quốc tế Palm Spring và được chọn tranh giải ở gần 15 Liên hoan phim Quốc tế như Winterthur, Tampere, Hong Kong, Encounters, Aspen.

Đạo diễn Thiên Ân (trái) và một thành viên êkíp ở LHP Cannes 2019. Ảnh: P.T.A.

Phim ngắn Stay Awake, Be Ready dài bảy phút, được quay chỉ với một cú máy. Sau Cannes, tác phẩm được chiếu tại hơn 40 liên hoan phim quốc tế như Busan (Hàn Quốc), Locarno (Thụy Sĩ), Singapore, Stockholm (Thụy Điển), Milano (Italy), Vancouver (Canada).

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra từ ngày 16 đến 27/5, Iris Knobloch là nữ chủ tịch đầu tiên. Đạo diễn Ruben Östlund - thắng giải Cành Cọ Vàng năm ngoái với tác phẩm Triangle of Sadness - là chủ tịch ban giám khảo. Năm nay, nhiều đạo diễn gạo cội tranh giải Cành Cọ Vàng. Trần Anh Hùng cũng có mặt trên đường đua với phim mới La Passion de Dodin Bouffant.

Hà Thu