Cannes 2023 - đường đua của những đạo diễn gạo cội

Năm đạo diễn từng đoạt Cành Cọ Vàng các mùa trước tranh giải tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

Hôm 13/4, chủ tịch Liên hoan phim - Iris Knobloch - cùng giám đốc nghệ thuật Thierry Frémaux công bố danh sách đề cử Cành Cọ Vàng 2023. Trong 19 nhà làm phim có tác phẩm tranh giải, năm người từng chiến thắng gồm: Wim Wenders (Paris, Texas, 1984), Nanni Moretti (The Son's Room, 2001), Nuri Bilge Ceylan (Winter Sleep, 2014), Ken Loach (The Wind That Shakes the Barley, 2006 và I, Daniel Blake, 2016) và Hirokazu Kore-eda (Shoplifters, 2018).

Ba trong số 19 nhà làm phim tranh giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2023. Từ trái qua: Ken Loach, Hiokazu Kore-eda, Wim Wenders. Ảnh: The Guardian, Waseda University, Europa

Ken Loach, đạo diễn 86 tuổi, đứng trước cơ hội giành Cành Cọ Vàng thứ ba với The Old Oak, tác phẩm chính kịch - xã hội xoay quanh quán rượu ở một ngôi làng nhỏ tại Anh. Người dân địa phương chủ yếu sống bằng nghề khai thác mỏ nhưng đã rời đi nhằm tìm công việc mới sau khi các hầm mỏ đóng cửa. Những ngôi nhà cũ tại đây trở thành địa điểm lý tưởng cho người tị nạn Syria.

Nanni Moretti mang đến tác phẩm Il Sol Dell'Avvenire, lấy bối cảnh Rome những năm 1950 - thời kỳ điện ảnh Italy nở rộ. Đạo diễn Nuri Bilge Ceylan kể câu chuyện về một giáo viên trẻ hy vọng kiếm được việc làm ở Istanbul sau khi anh thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một ngôi làng nhỏ trong phim About Dry Grasses.

Nhà làm phim người Đức Wim Wenders tái xuất với Perfect Days. Đạo diễn cũng sẽ ra mắt tác phẩm phi hư cấu mới nhất Anselm trong buổi chiếu đặc biệt của Cannes (Special Screenings).

Sau chiến thắng năm 2018, đạo diễn người Nhật Hirokazu Kore-eda trở lại với Monster - phim về cậu bé tìm hiểu một hiện tượng lạ mà cậu bắt gặp ở trường. Tác phẩm được kể theo ba góc nhìn: Người mẹ, giáo viên và cậu bé. Diễn viên Shoplifters - Ando Sakura - đóng chính tác phẩm. Nhạc phim được nhà soạn nhạc Ryuichi Sakamoto sáng tác, trước khi ông qua đời ngày 2/4 vì ung thư.

Các đạo diễn còn lại trong danh sách cũng là những tên tuổi kỳ cựu, có nhiều dấu ấn trong nghề. Wes Anderson - từng bảy lần nhận đề cử Oscar - góp mặt với tác phẩm Asteroid City, quy tụ nhiều ngôi sao Hollywood như Scarlett Johansson, Tom Hanks, Steve Carell, Tilda Swindon, Jason Schwartzman. Lấy bối cảnh năm 1955 tại một thị trấn sa mạc hư cấu ở Mỹ, tác phẩm xoay quanh hội nghị Junior Stargazer, nơi các gia đình trên khắp đất nước tụ tập để thi thố và vui chơi giải trí.

Cannes 2023: Đường đua của những đạo diễn gạo cội Trailer phim "Asteroid City" của đạo diễn từng bảy lần nhận đề cử Oscar Wes Anderson. Video: Feature Pictures

Đạo diễn, biên kịch nổi tiếng người Mỹ Todd Haynes mang đến tác phẩm May December, có sự tham gia của Natalie Portman, Julianne Moore và Charles Melton. Phim kể về cặp vợ chồng phải đối mặt với áp lực khi một nữ diễn viên tìm gặp họ để tìm hiểu về vụ bê bối trong quá khứ.

Nhà làm phim người Anh Jonathan Glazer nhận đề cử với The Zone of Interest. Phim Firebrand của đạo diễn người Brazil Karim Aïnouz được quảng bá là "câu chuyện lịch sử rùng rợn" hậu hôn nhân của Nữ hoàng Catherine Parr với Quốc vương Henry VIII.

Một gương mặt thường xuyên xuất hiện tại Cannes - nhà làm phim Marco Bellocchio - mang tác phẩm Rapito đến tranh giải. Đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng - từng làm Chủ tịch giải Phim đầu tay (Caméra d'Or) ở Cannes lần thứ 51 năm 1998 - ghi tên trong danh sách đề cử cùng tác phẩm La Passion de Dodin Bouffant.

Tài năng làm phim châu Á - Wang Bing - góp mặt với Jeunesse. Tác phẩm của Bing và Four Daughters của Kaouther Ben Hania là hai phim tài liệu tham gia tranh giải.

Nhà làm phim tài liệu người Trung Quốc Wang Bing - nổi tiếng với tác phẩm "Tie Xi Qu: West of the Tracks" dài chín tiếng, kể về nền công nghiệp Trung Quốc. Ảnh: AFP

Đường đua Cành Cọ Vàng năm nay cũng gây chú ý khi có tới sáu nhà làm phim nữ, chiếm 32%. Đạo diễn người Áo Jessica Hausner trở lại với Club Zero. Những nghệ sĩ khác gồm Alice Rohrwacher (La Chimera), Justine Triet (Anatomy of a Fall), Catherine Breillat (L’Eté Dernier) và Ramata-Toulaye Sy với phim điện ảnh đầu tay Banel et Adama.

Hollywood Reporter nhận định số lượng nhà làm phim nữ góp mặt trong đề cử là bước tiến quan trọng của Cannes, tuy nhiên họ phải cạnh tranh các tên tuổi "đáng gờm" nên cơ hội chiến thắng không cao. Julia Ducournau là nhà làm phim nữ thứ hai chiến thắng Cành Cọ Vàng, năm 2021.

Nhà làm phim Catherine Breillat có 40 năm theo đuổi sự nghiệp, nổi tiếng với cách làm phim bình thường hóa những chủ đề trước đây bị cấm kỵ trong điện ảnh. Năm nay, đạo diễn tranh giải với tác phẩm "L'été dernier". Ảnh: Cineuropa

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra từ ngày 16 đến 27/5, Iris Knobloch là nữ chủ tịch đầu tiên. Đạo diễn Ruben Östlund - thắng giải Cành Cọ Vàng năm ngoái với tác phẩm Triangle of Sadness - là chủ tịch ban giám khảo.

Quế Chi