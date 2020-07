Phim của đạo diễn gốc Việt về Lý Tiểu Long chiếu ở Cannes

"Be Water" - phim tài liệu về Lý Tiểu Long của đạo diễn gốc Việt Bảo Nguyễn - sẽ được trình chiếu trong chương trình Cannes Classics.

Ngày 15/7, ban tổ chức công bố danh sách tác phẩm thuộc Cannes Classics 2020, một nhánh dành tôn vinh các phim kinh điển và phim tài liệu về nhân vật điện ảnh. Be Water của Bảo Nguyễn sẽ ra mắt ở hạng mục Documentaries cùng sáu tác phẩm khác.

Trailer "Be Water" - phim tài liệu về Lý Tiểu Long của đạo diễn Bảo Nguyễn Trailer "Be Water".

Phim thuật lại cuộc đời Lý Tiểu Long và những đấu tranh của anh để trở thành một diễn viên ở Hollywood thập niên 1960. Tác phẩm từng tranh giải ở Liên hoan phim Sundance (Mỹ) hồi tháng 1. Phim được giới phê bình khen ngợi khi ra mắt với 85% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Các báo như Rolling Stone và Variety đánh giá phim mang đến cái nhìn tổng quan tốt về cuộc đời và di sản của Lý Tiểu Long. "Be Water" (Linh hoạt như dòng nước) là cụm từ Lý từng dùng để miêu tả triết lý võ thuật của mình.

Bảo Nguyễn là nhà quay phim, đạo diễn người Mỹ gốc Việt. Anh cũng là đồng sản xuất phim điện ảnh Ròm (đạo diễn Trần Thanh Huy).

Đạo diễn Bảo Nguyễn. Ảnh: East .

Ngoài hạng mục phim tài liệu, 25 phim kinh điển được chiếu lại. Danh sách gồm phiên bản được khôi phục ở định dạng 4K của Tâm trạng khi yêu (đạo diễn Vương Gia Vệ), nhân kỷ niệm 20 năm phim ra mắt. Tác phẩm nói về câu chuyện tình yêu đẹp nhưng buồn giữa hai người hàng xóm gốc Thượng Hải ở Hong Kong những năm 1960. Hai nhân vật chính, do Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc thủ vai, phát hiện bạn đời lén lút hẹn hò sau lưng họ. Nỗi đau và sự cô đơn kéo họ lại gần nhau nhưng không ai dám thổ lộ tiếng lòng.

Ra mắt ở Liên hoan phim Cannes năm 2000, In the Mood for Love đã giành giải "Thành tựu Kỹ thuật" và mang về cho Lương Triều Vỹ giải "Nam diễn viên xuất sắc". Anh cũng là diễn viên Hong Kong đầu tiên và duy nhất tới nay nhận giải này. Phim đứng thứ năm trong danh sách "100 bộ phim hay nhất của thế kỷ 21" do The Guardian bình chọn năm 2019, thứ hai trong số 100 phim hay nhất thế kỷ 21 do BBC đánh giá năm 2016.

Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ trong "Tâm trạng khi yêu" Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ trong "Tâm trạng khi yêu". Video: Youtube.

Phòng thí nghiệm phục hồi phim của Italy L’Immagine Ritrovata và nhà phát hành Mỹ The Criterion Collection đã khôi phục bộ phim từ âm bản ban đầu dưới sự giám sát của đạo diễn Vương Gia Vệ. Sau khi trình chiếu tại Cannes Classics, bản 4K của phim cũng sẽ được phát hành tại khu vực Bắc Mỹ, một số nước châu Âu, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Những điểm nhấn khác trong Cannes Classics là các phim kinh điển Breathless của Jean-Luc Godard và L’Avventura của Michelangelo Antonioni.

Do liên hoan không thể diễn ra vì dịch, các phim thuộc Cannes Classics sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Lumière ở Lyon từ ngày 10 - 18/10 và tại sự kiện Rencontres Cinématographiques (Gặp gỡ Điện ảnh) trong tháng 11. Danh sách tranh giải Cành Cọ Vàng đã được công bố hồi tháng 6, gồm 56 phim từ các đạo diễn tên tuổi như Wes Anderson, Naomi Kawase, Francois Ozon và Steve McQueen... Hiện chưa rõ cách thức chấm và trao giải Cannes 2020.

Phương Hà