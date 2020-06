Đạo diễn gốc Việt ra mắt phim về Lý Tiểu Long

"Be Water" - phim tài liệu về Lý Tiểu Long của đạo diễn gốc Việt Bảo Nguyễn - chiếu trên ESPN, ngày 7/6.

Tác phẩm dài 96 phút, tập trung vào quá trình Lý Tiểu Long (Bruce Lee) vươn lên thành diễn viên, biểu tượng võ thuật hàng đầu thế giới, cũng như cuộc đấu tranh của ông chống sự kỳ thị trong làng phim Mỹ thập niên 1960. Thông qua những thước phim cũ, cũng như bình luận của người khác, Lý Tiểu Long được khắc họa như một người cứng rắn, giàu lý tưởng, nỗ lực thích ứng với những môi trường làm việc khác nhau. "Be Water" (Linh hoạt như dòng nước) là cụm từ Lý từng dùng để miêu tả triết lý võ thuật của mình.

Trailer "Be Water" - phim tài liệu về Lý Tiểu Long của đạo diễn Bảo Nguyễn Trailer phim.

Trên Deadline, đạo diễn gốc Việt chia sẻ chịu ảnh hưởng nhiều từ Lý. Anh nói: "Tôi nhận ra mình chưa biết nhiều về câu chuyện của ông ấy... Một nam hay nữ diễn viên da màu ngày nay rất chật vật trong sự nghiệp. Vậy làm sao một người như Lý Tiểu Long có thể nổi bật ở Mỹ vào thập niên 1960, khi quốc gia này vừa tuyên bố chiến tranh ở Việt Nam, vừa tham chiến ở Triều Tiên và trước đó còn đánh Nhật?". Để thực hiện tác phẩm, ê-kíp của Bảo Nguyễn phỏng vấn vợ, con gái, người thân cùng các cộng sự của Lý. Shannon Lee - con gái của Lý Tiểu Long - đóng góp nhiều ý kiến và đọc những ghi chép của Lý.

Be Water từng tranh giải phim tài liệu ở LHP Sundance (Mỹ) hồi tháng 1 năm nay. Tác phẩm được giới phê bình khen ngợi với 85% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Trang Rolling Stone nói phim mang đến cái nhìn tổng quan tốt về cuộc đời và di sản của Lý. Variety nhận định phim lôi cuốn nhờ những thước phim tư liệu cũ và bình luận của những người còn sống.

Bảo Nguyễn (phải) và Julia Nottingham - nhà sản xuất "Be Water" - ở LHP Sundance năm 2020. Ảnh: IPTC.

Điểm phim vào đầu tháng 6, tờ Los Angeles Times đánh giá Bảo Nguyễn khôn ngoan khi tập trung vào một số khía cạnh của Lý, thể hiện tốt những chướng ngại mà võ sĩ phải vượt qua. Cây bút Michael Ordona của trang này viết: "Có lẽ, xét đến những sự kiện lúc này (loạt biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ), khán giả sẽ thấu hiểu hơn cuộc đấu tranh khi đó của Lý".

Be Water ra mắt ở Sundance vào tháng 1 - thời điểm trước thềm Oscar 2020, nơi Once Upon a Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino là một ứng viên nổi trội. Do đó, một số cây bút so sánh tác phẩm tài liệu với phim điện ảnh - nơi Lý Tiểu Long xuất hiện với hình tượng bị bóp méo, khiến gia đình cố võ sĩ phản đối. Trên Uproxx, Bảo Nguyễn nói không chỉ trích Tarantino vì quyết định nghệ thuật của anh. Tuy nhiên, đạo diễn gốc Việt nhận định các nhà làm phim phải nghĩ về trách nhiệm khi khắc họa những nhân vật không phải da trắng trên màn ảnh.

Lý Tiểu Long sinh năm 1940, mất năm 1973, được xem là võ sĩ, diễn viên huyền thoại. Triết lý võ thuật và cuộc sống của ông gây ảnh hưởng lớn đến đời sau. Cuộc đời ngắn ngủi của Lý cũng để lại nhiều bí ẩn, nhất là cái chết đột ngột của ông. Bảo Nguyễn là nhà quay phim, đạo diễn người Mỹ gốc Việt. Anh cũng là đồng sản xuất phim điện ảnh Ròm.

Ân Nguyễn