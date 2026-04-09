Phim của các đạo diễn gạo cội quy tụ tại Cannes 2026

PhápLiên hoan phim Cannes 2026 đánh dấu sự trở lại của loạt tác phẩm do đạo diễn Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi và Hirokazu Kore-eda thực hiện.

Ban tổ chức công bố các phim tham dự sự kiện lần 79 vào sáng 9/4 giờ Paris (chiều cùng ngày giờ Hà Nội). Theo Variety, sau mùa giải năm ngoái đậm màu sắc Hollywood với bom tấn Mission: Impossible 7 hay phim của Spike Lee, liên hoan lần này chuyển hướng sang điện ảnh quốc tế và dòng phim độc lập. Dự án của các đạo diễn lớn như Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar, Paweł Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, László Nemes và Ryusuke Hamaguchi góp mặt ở hạng mục tranh giải Cành Cọ Vàng.

Trailer 'Sheep in the Box' (2026) Trailer "Sheep in the Box" của đạo diễn Hirokazu Kore-eda. Video: Toho

Đạo diễn người Iran Asghar Farhadi - từng hai lần đoạt Oscar - mang đến Parallel Tales với dàn diễn viên Pháp hạng A gồm Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Catherine Deneuve và Pierre Niney. Đât là lần trở lại của ông sau A Hero - giành giải Grand Prix tại Cannes 2021. Với uy tín của Farhadi cùng sức hút từ dàn sao, Parallel Tales được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu tại hạng mục tranh giải chính.

Điện ảnh Nhật góp mặt với bốn phim, trong đó tác phẩm của Hirokazu Kore-eda, Ryusuke Hamaguchi và Koji Fukada cạnh tranh giải lớn nhất, còn Kokurojo: The Samurai and the Prisoner của Kiyoshi Kurosawa công chiếu ở hạng mục Cannes Premiere. Sheep in the Box của Kore-eda - đạo diễn từng đoạt Cành Cọ Vàng 2028 - lấy bối cảnh tương lai gần, nơi một cặp vợ chồng nuôi dưỡng một người máy hình người như con trai ruột của họ. Theo Hollywood Reporter, dự án khai thác góc nhìn về sự phát triển công nghệ với các giá trị của con người.

Ryusuke Hamaguchi - từng giành giải Kịch bản xuất sắc Cannes trước khi đoạt Oscar 2022 Phim quốc tế xuất sắc cho Drive My Car - trở lại liên hoan phim với All of a Sudden. Bộ phim nói tiếng Pháp đầu tiên của Hamaguchi, có sự tham gia của Virginie Efira trong vai giám đốc một viện dưỡng lão, nỗ lực áp dụng phương pháp chăm sóc nhân văn "Humanitude" bất chấp sự phản đối. Cuộc đời cô thay đổi khi gặp một biên kịch người Nhật mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, do Tao Okamoto thủ vai.

Cảnh phim "All of a Sudden" của Ryusuke Hamaguchi. Ảnh: NEON

Đạo diễn Koji Fukada tái xuất với Nagi Notes, sau Love on Trial ra mắt tại Cannes năm ngoái và Harmonium - giành giải Ban giám khảo hạng mục Un Certain Regard năm 2016. Fukada ấp ủ kịch bản trong chín năm, lấy bối cảnh thị trấn Nagi, tỉnh Okayama (Nhật Bản). Nội dung kể về Yoriko (Takako Matsu), một nhà điêu khắc mang nỗi mất mát chưa thể nguôi ngoai. Cuộc sống của cô bị xáo trộn khi Yuri (Shizuka Ishibashi), người bạn là kiến trúc sư làm việc giữa Tokyo và Đài Loan, trở về Nhật để làm mẫu cho tác phẩm của cô.

Điện ảnh Hàn có sự tham gia của Hope, do "bậc thầy thriller" Na Hong Jin chỉ đạo. Dự án thuộc thể loại hành động giả tưởng, lấy bối cảnh tại ngôi làng hẻo lánh nằm sát khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Trưởng đồn cảnh sát Bum Seok (Hwang Jung Min thủ vai) nhận được cảnh báo có một con hổ xuất hiện gần khu vực. Sự việc nhanh chóng biến thành bí ẩn, buộc người dân đối mặt những điều chưa từng biết đến. Phim quy tụ dàn sao Hàn và Hollywood gồm Jo In Sung, Jung Ho Yeon, tài tử Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell và Cameron Britton.

Dàn sao đóng phim "Hope" của Na Hong Jin, từ trái qua: Jo In Sung, Taylor Russell, Michael Fassbender, Hwang Jung Min, Jung Ho Yeon, Alicia Vikander và Cameron Britton. Ảnh: PlusM Entertainment

Trong hạng mục tranh giải chính, châu Âu tiếp tục giữ vai trò trung tâm với 14 phim, phản ánh bản sắc lâu đời của Cannes như một sân chơi dành cho điện ảnh tác giả ở khu vực này. Đạo diễn Ira Sachs là đại diện Mỹ duy nhất với The Man I Love, có sự tham gia của Rami Malek, khai thác khủng hoảng AIDS tại New York thập niên 1980.

Theo Giám đốc nghệ thuật Thierry Frémaux, năm nay có 5 phim tranh giải Cành Cọ Vàng do các nữ đạo diễn thực hiện. Khoảng 95% tác phẩm đã được chốt, còn lại một số cái tên đang được cân nhắc bổ sung trong những tuần tới. Liên hoan nhận 2.491 phim gửi về từ 141 quốc gia, nhiều hơn khoảng 1.000 so với năm ngoái.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety hồi tháng 3, ông Frémaux nhận định các hãng phim hiện sản xuất ít bom tấn lẫn phim tác giả hơn trước. Dù năm ngoái liên hoan có nhiều phim Mỹ, các tác phẩm gây tiếng vang lớn là phim không nói tiếng Anh như Sentimental Value hay The Secret Agent.

Liên hoan phim Cannes là một trong những sự kiện điện ảnh uy tín nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1946 tại thành phố nghỉ mát Cannes, phía nam nước Pháp. Chương trình năm nay sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23/5, đạo diễn Hàn Park Chan Wook giữ vị trí chủ tịch ban giám khảo.

Phim mở màn là La Vénus électrique của Pierre Salvadori, với lễ khai mạc do Eye Haïdara dẫn dắt. Ở hạng mục vinh danh, đạo diễn Peter Jackson và nghệ sĩ Barbra Streisand sẽ nhận Cành Cọ Vàng danh dự.

Với vai trò quan trọng trong hệ sinh thái điện ảnh độc lập và mùa giải thưởng, Cannes là bệ phóng cho nhiều tác phẩm. Năm ngoái, các phim ra mắt tại đây như It Was Just an Accident - giải Cành Cọ Vàng 2025, Sentimental Value, The Secret Agent hay Sirat đều tiến xa tại Oscar, trong đó Sentimental Value thắng Phim quốc tế xuất sắc.

Phát biểu tại họp báo ngày 9/4, chủ tịch liên hoan phim Iris Knobloch nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện có nhiều bất ổn, nhưng Cannes - ra đời năm 1939 với tên gọi Le Festival International du Film - luôn là không gian cần thiết để tôn vinh khả năng sáng tạo và phẩm chất của con người. Bà mô tả liên hoan phim như "cột mốc giữa cơn bão", bảo vệ những giá trị cốt lõi trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và các cuộc xung đột.

Cát Tiên (theo Variety, Hollywood Reporter)