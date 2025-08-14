Taylor Swift công bố bìa album mới

Ca sĩ Taylor Swift tung ảnh bìa của album mới "The Life of a Showgirl", gây chú ý với phong cách vũ nữ quyến rũ.

Trên mạng xã hội ngày 13/8, Taylor Swift công bố loạt ảnh do bộ đôi nhiếp ảnh gia Mert Alas và Marcus Piggott thực hiện. Bìa chính theo phong cách nghệ thuật cắt dán. Trong một số bức khác, nghệ sĩ hóa thân thành vũ nữ (showgirl), dùng nhiều phụ kiện lông vũ và trang sức đính kim cương giả.

Hiện tất cả bài viết nhận lượng tương tác lớn, thu hút hàng triệu lượt thích từ Instagram. Trên X, bộ hình của cô đạt hơn bảy triệu lượt xem sau vài tiếng đăng tải. Nhiều người hâm mộ bày tỏ phấn khích trước các tạo hình mới của Taylor Swift.

Theo từ điển Merriam-Webster, "showgirl" chỉ các cô gái hát bè, nhảy múa trong những vở hài kịch ca nhạc hoặc hộp đêm. Không giống vũ công truyền thống, họ nổi tiếng nhờ trang phục táo bạo hơn vũ đạo.

Taylor Swift trên ảnh bìa album phòng thu thứ 12 - "The Life of a Showgirl". Ảnh: Instagram/ Taylor Swift

Cùng ngày, ca sĩ xuất hiện trên podcast New Heights của anh em Travis Kelce - bạn trai của cô, thông báo album ra mắt ngày 3/10. Cô giới thiệu dự án lấy cảm hứng từ niềm vui khi thực hiện chuỗi concert The Eras Tour (2023-2024). "Album này nói về những gì xảy ra tại hậu trường trong cuộc sống nội tâm của tôi suốt chuyến lưu diễn - một chuyến đi tràn đầy năng lượng, hứng khởi và thú vị. Nó đến từ những khoảnh khắc vui tươi, hoang dại và kịch tính nhất trong đời. Sự sôi động đó được thể hiện qua lần thu âm này", nghệ sĩ cho biết.

Ca sĩ tiết lộ ý tưởng ảnh bìa chụp cô nằm trong nước, có ý nghĩa tượng trưng khoảng thời gian đêm diễn kết thúc. Taylor Swift giải thích: "Khi lưu diễn, mỗi ngày đều trôi qua giống nhau. Một ngày của tôi thường khép lại bằng việc nằm trong bồn tắm, không phải lúc nào cũng mặc một bộ váy lấp lánh".

Ngoài ra, nghệ sĩ cho biết muốn một khoảnh khắc hậu trường làm ảnh chính vì album "không thực sự nói về những thứ cô trải qua trên sân khấu". Vì thế, Swift không chọn hình ảnh đứng dưới ánh đèn sân khấu rực sáng. "Với tôi, lựa chọn này thể hiện rõ nội dung, ca từ của tác phẩm hơn", cô nói thêm.

Album gồm 12 sáng tác do Taylor Swift và hai nhà sản xuất Max Martin và Shellback đồng thực hiện. Trong đó, bài hát chủ đề cùng tên "The Life of a Showgirl" là màn song ca giữa Taylor Swift và giọng ca "Espresso" Sabrina Carpenter. Ảnh: Instagram/ Taylor Swift

Về số lượng bài, Taylor Swift khẳng định không phát sinh thêm. Quyết định này khác lúc cô phát hành album thứ 11 - The Tortured Poets Department - tháng 4/2024. Khi đó, ca sĩ giới thiệu thêm nhiều ca khúc mới sau khi công bố danh sách nhạc, nâng tổng số từ 16 lên 31. Ở lần tái xuất này, cô cho rằng mỗi sáng tác đều phù hợp, không bài nào có thể loại bỏ hoặc bổ sung.

"Sự tập trung và tính kỷ luật trong việc tạo ra một đĩa nhạc, cũng như giữ tiêu chuẩn thật cao là điều tôi muốn làm từ lâu. Tôi thường sáng tác rất nhiều, nên luôn bị cám dỗ phải ra nhạc mới. Nhưng lần này, tôi muốn làm một album tập trung vào chất lượng, chủ đề và để mọi thứ ăn khớp với nhau như một bức tranh ghép hoàn hảo, cùng 12 ca khúc cho album thứ 12. Tôi cảm thấy mình đã thành công và hạnh phúc về điều đó", Taylor Swift nói thêm.

Taylor Swift công bố bìa album mới Taylor Swift giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới trên podcast "New Height" của bạn trai Travis Kelce và anh trai của anh - Jason Kelce, cho biết sản xuất album trong quá trình lưu diễn ở châu Âu. Video: New Height

Taylor Swift sinh năm 1989, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Gần 20 năm trong nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn. Năm 2023, cô được TIME chọn là "Nhân vật của năm". Tháng 11/2024, cô xếp thứ hai trong top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 của tạp chí Billboard. Hiện khối tài sản của cô là 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Phương Thảo (theo Variety, People)