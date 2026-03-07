Phim AI gây sửng sốt với cảnh thiên binh vạn mã

Phim ngắn "Hoắc Khứ Bệnh" do AI tạo dựng được ví "gây cơn địa chấn" ở Trung Quốc khi tạo hiệu quả cao với kinh phí 3.000 tệ.

Ngày 6/3, các cụm từ khóa liên quan Hoắc Khứ Bệnh vào danh sách chủ đề được chú ý nhất Weibo, thu hút hàng chục nghìn bình luận. Phim dài 23 phút, lấy bối cảnh trước Công nguyên, xoay quanh một thiếu niên trở thành anh hùng trên sa mạc. Ra mắt dịp Tết Âm lịch, video thu hút hơn 500 triệu lượt xem.

Cảnh phim "Hoắc Khứ Bệnh".

Theo Bussiness Focus, toàn bộ phim do AI thực hiện trong thời gian 48 giờ. Các đại cảnh chiến đấu được nhiều khán giả đánh giá chân thực, biểu cảm của diễn viên AI phù hợp tình tiết. Đạo diễn Hoắc Khứ Bệnh - Dương Hàm Hàm - cho biết sản xuất video trước khi Seedance 2.0 ra mắt.

Nhiều người làm việc lĩnh vực phim ảnh gọi Hoắc Khứ Bệnh là "cơn địa chấn" khi làm thay đổi triệt để nhiều quan niệm trong sản xuất, như "kinh phí cao mới tạo ra được kỹ xảo chất lượng". Trước đây, kinh phí thực hiện một giây kỹ xảo khoảng 3.000 tệ (11,4 triệu đồng) nhưng êkíp Hoắc Khứ Bệnh thực hiện toàn bộ video với 3.000 nhân dân tệ. Trên Weibo, hàng nghìn người cho biết cảm thấy "lạnh sống lưng" vì tốc độ phát triển quá nhanh của AI.

Doanh nhân Chu Hồng Y - nhà sáng lập Qihoo 360 - chia sẻ cảnh phim trên trang cá nhân, nhận định theo đà phát triển của công nghệ, nhiều video gây bất ngờ khác sẽ xuất hiện. Ông Chu Hồng Y 55 tuổi, sở hữu 3,2 tỷ USD, những năm gần đây công ty của ông tham gia sản xuất phim ngắn.

Theo Cn Fol, phim ngắn AI thuộc phân khúc nội dung kỹ thuật số phát triển nhanh nhất tại Trung Quốc. Theo số liệu của nền tảng Data Eye, năm 2025, quy mô thị trường phim ngắn AI nước này khoảng 16,8 tỷ nhân dân tệ (2,4 tỷ USD), dự kiến vượt 24 tỷ nhân dân tệ (3,4 tỷ USD) trong năm 2026.

Video AI hiện so kè với các dự án người đóng. Dịp Tết (từ ngày một tới ngày 7 âm lịch), lượt phát phim ngắn tại Trung Quốc đạt 8,7 tỷ, trong đó sản phẩm do AI thực hiện chiếm 30%. Trong tháng 1, số lượng phim AI mô phỏng người thật tăng trưởng nhanh nhất trong các thể loại video ngắn.

AI tạo cảnh đôi tình nhân trò chuyện.

Bình luận nổi bật nhất của khán giả về thể loại phim này là: "Tôi thực sự không thể phân biệt được đang xem diễn viên AI hay là con người". Tài khoản Naigai nhận hơn 11.000 like khi nhận xét: "Đúng là sẽ có ngày diễn viên thất nghiệp. Bây giờ phim ngắn AI đã mượt đến mức này rồi". Theo blogger, hiện phim ngắn AI có một số nhược điểm như chưa thể hiện tốt biểu cảm vi tế trên gương mặt, song những thiếu sót này sẽ được hoàn thiện theo thời gian.

Nền tảng phát phim ngắn Hongguo ngừng một loạt dự án người đóng, trước sự bùng nổ của video do trí tuệ nhân tạo thực hiện, do lo ngại lỗ vốn. Bởi kinh phí làm phim AI có thể thấp hơn hàng chục tới hàng trăm lần so với kinh phí làm phim người đóng và vẫn đảm bảo hiệu quả.

Trương Lập Vỹ - đạo diễn kiêm giảng viên ngành truyền thông - nói: "AI nên trở thành đôi cánh của người sáng tạo nội dung phim ảnh. Theo đà phát triển hiện tại, phim ngắn AI sẽ trở thành một hình thức nội dung độc lập, không chỉ phổ biến trên các nền tảng video mà còn bước ra những sân khấu rộng hơn". Hiện êkíp của Trương Lập Vỹ nghiên cứu thực hiện phim dài, phim chiếu rạp.

Ông nhận định những đạo diễn phim ngắn từ nay về sau không chỉ cần biết kể chuyện mà còn cần hiểu về công nghệ, số liệu và có thể hợp tác hiệu quả với công cụ AI.

