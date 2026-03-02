Diễn viên AI gây kinh ngạc

Nhiều người thức thâu đêm xem diễn viên AI đóng cảnh yêu đương, thù hận trong các phim ngắn Trung Quốc.

Cuối tuần qua, các trích đoạn trong phim ngắn do AI tạo ra liên tục trở thành chủ đề được chú ý nhất ở nền tảng mạng xã hội Weibo, Douyin. Blogger Mogu nhận hơn 15.000 like khi bình luận: "Kinh ngạc nhất là AI đã có tình cảm, hình ảnh chân thực đến mức nhiều lúc không thể phân biệt được là diễn viên AI hay con người đang đóng phim".

Phim ngắn do AI sản xuất AI tạo cảnh đôi tình nhân trò chuyện. Video: Weibo

Trên The Paper, khán giả họ Lý ở Tứ Xuyên, Trung Quốc nói dịp nghỉ Tết, cô "nghiện" phim đề tài ngày tận thế. "Tôi vừa sợ vừa muốn xem tiếp, cả kỳ nghỉ đều thức xuyên đêm để cày phim AI", cô Lý nói.

Theo thống kê của nền tảng dữ liệu DataEye, dịp Tết (từ ngày một tới ngày 7 âm lịch), lượt phát phim ngắn tại Trung Quốc đạt 8,7 tỷ, trong đó sản phẩm do AI thực hiện chiếm 30%. Trong tháng 1, số lượng phim AI mô phỏng người thật tăng trưởng nhanh nhất trong các thể loại video ngắn.

AI chế tác tạo hình diễn viên phim "Trảm tiên đài chân nhân". Ảnh: Lan Jinger

Bình luận nổi bật nhất của khán giả về thể loại phim này là: "Tôi thực sự không thể phân biệt được đang xem diễn viên AI hay là con người". Tài khoản Naigai nhận hơn 11.000 like khi nhận xét: "Đúng là sẽ có ngày diễn viên thất nghiệp. Bây giờ phim ngắn AI đã mượt đến mức này rồi". Theo blogger, hiện phim ngắn AI có một số nhược điểm như chưa thể hiện tốt biểu cảm vi tế trên gương mặt, song những thiếu sót này sẽ được hoàn thiện theo thời gian.

Theo The Paper, thành tích của phim AI vượt xa dự đoán trước đó của những người trong ngành. 2026 sẽ là năm phim ngắn AI bùng nổ, nhiều diễn viên có thể đối diện cảnh không có việc làm. Áp dụng công nghệ hiện tại, một êkíp ba người có thể sản xuất 80 tập phim ngắn trong 5 ngày.

Diễn viên AI đóng cảnh yêu đương Diễn viên AI thể hiện cảnh yêu đương. Video: Weibo

Một trong dự án nổi bật đầu năm nay là Vụ ẩn mê án, được đánh giá là "làm nhiều người công nhận sức hút và thực lực của phim ngắn AI". Trương Lập Vỹ - đạo diễn kiêm nhà sản xuất của phim - nói toàn bộ phim sử dụng công nghệ AIGC. Ông cho biết trước đây kinh phí sản xuất một phim ngắn là vài trăm nghìn nhân dân tệ, phim điện ảnh là 100 triệu nhân dân tệ, nhờ AI, kinh phí giảm mạnh. Sự ra đời của Seedance2.0 báo hiệu thời kỳ chỉ một cá nhân là có thể thực hiện toàn bộ phim, thay vì cả êkíp hàng chục, hàng trăm người.

Trương Lập Vỹ nói: "AI nên trở thành đôi cánh của người sáng tạo nội dung phim ảnh. Theo đà phát triển hiện tại, phim ngắn AI sẽ trở thành một hình thức nội dung độc lập, không chỉ phổ biến trên các nền tảng video mà còn bước ra những sân khấu rộng hơn". Hiện êkíp của Trương Lập Vỹ nghiên cứu thực hiện phim dài, phim chiếu rạp.

Ông nhận định những đạo diễn phim ngắn từ nay về sau không chỉ cần biết kể chuyện mà còn cần hiểu về công nghệ, số liệu và có thể hợp tác hiệu quả với công cụ AI.

Cảnh trong "Hoắc Khứ Bệnh". Ảnh: Weibo

AI mở ra cơ hội cho những người nắm bắt thời cơ. Theo Hangzhou Daily, tháng 1/2026, chàng trai Bành Thanh Vân lập công ty riêng tại Hàng Châu, lĩnh vực hoạt động là sáng tạo phim ngắn AI, đào tạo lĩnh vực AI.

Anh cho biết từng làm thiết kế đồ họa cho một công ty, thất nghiệp năm 2024 do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, nhờ có kinh nghiệm, kiến thức mỹ thuật, anh thử sức làm phim ngắn và thành công với phim thần thoại đầu tay Chúng thần chi chiến. Nhờ hiệu ứng sau phim này, các đơn đặt hàng sản xuất phim liên tục đến với Bành Thanh Vân.

Hiện êkíp của anh gồm hai người, Bành Thanh Vân phụ trách kỹ thuật (sản xuất phim), người còn lại đảm nhận công việc vận hành công ty. "Thu nhập của chúng tôi chủ yếu đến từ việc sản xuất phim ngắn AI cho công ty nước ngoài, mỗi tháng hai phim, bình quân mỗi tháng mỗi người nhận vài trăm nghìn nhân dân tệ" (100.000 tệ tương đương 380 triệu đồng).

Nghinh Xuân