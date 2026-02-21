Seedance 2.0 và kỷ nguyên 'đoàn làm phim một người'

Với khả năng tạo video chân thực, Seedance 2.0 mở ra khả năng tạo phim chất lượng cao siêu nhanh với nguồn nhân lực ít ỏi.

Trong một sân chùa cổ Trung Quốc, chàng trai trẻ Thành Long mặc đồ đen đang rượt đuổi Lý Liên Kiệt mặc đồ trắng ở tốc độ cao trên nền nhạc hào hùng. Cả hai nhảy từ tường sân vào sảnh trong, bắt đầu màn đấu võ đầy những pha cận chiến và kỹ thuật điêu luyện, chính xác. Video đăng trên Douyin hiện thu hút hơn hai triệu lượt xem.

Ở một video dài hai phút khác trên Weibo, rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc Ye (Kanye West) và ngôi sao Kim Kardashian trong vai nhân vật cổ trang, nói và hát bằng tiếng Quan thoại. Video có hơn một triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Những cảnh trên không phải trích từ bộ phim "bom tấn" sắp ra mắt. Thay vào đó, chúng được tạo bởi Seedance 2.0, mô hình video AI mới nhất do ByteDance phát triển và trình làng giữa tháng 2. Theo công ty, Seedance 2.0 hướng đến người làm phim chuyên nghiệp, thương mại điện tử và quảng cáo. Điểm mạnh của mô hình là khả năng xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh cùng lúc, giúp giảm chi phí tạo nội dung.

Seedance 2.0 - AI khai mở kỷ nguyên 'đoàn làm phim một người' Video so sánh giữa nội dung do Seedance 2.0 tạo với OpenAI Sora 2, Google Veo 3.1 và Kling 3.0. Video: YouTube/Tech Tutor Zones

ByteDance chưa ra mắt bản thương mại của Seedance 2.0, hiện chỉ cho phép một số người dùng trong nước đăng ký giới hạn thông qua loạt ứng dụng thuộc hệ sinh thái như Jimeng, Doubao hay Xiaoyunque.

Sau hơn một tuần, sự chân thực của các video tạo từ công cụ này khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng. Nhiều người so sánh nó với "khoảnh khắc DeepSeek" thứ hai trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, theo ghi nhận của Global Times. Feng Ji, CEO của Game Science, nhà phát triển đứng sau trò chơi "bom tấn" Black Myth: Wukong, đánh giá đây là "mô hình tạo video mạnh nhất hành tinh", dự đoán công nghệ này sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện ngành công nghiệp video, ít nhất trong ngắn hạn.

Sức hút của Seedance 2.0 hiện vượt xa lãnh thổ Trung Quốc. Trên X, Reddit hay Discord, hàng loạt video tạo từ mô hình này được đăng. Một số tìm cách đăng ký tài khoản các ứng dụng ByteDance để trải nghiệm sớm, số khác tạo video hướng dẫn thực hiện, như chuyển vùng sang Trung Quốc hay thủ thuật đăng ký tài khoản nội địa.

Truyền thông quốc tế cũng đánh giá cao AI của ByteDance. Theo Forbes, mô hình "tái hiện chính xác vật lý thế giới thực và tạo video siêu thực", đồng thời cung cấp mức độ kiểm soát sáng tạo ở cấp độ "bắt chước một đạo diễn con người". Trong khi đó, Reuters và Bloomberg chung nhận định rằng Seedance 2.0 vượt trội đối thủ ở khả năng xây dựng các cốt truyện điện ảnh chỉ với một vài thao tác.

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh", Elon Musk viết về Seedance 2.0 trên mạng xã hội X tuần trước.

Giới làm phim, kỹ sư AI và nghệ sĩ kỹ thuật số cũng nhanh chóng trải nghiệm và đưa ra nhận định riêng. Thông qua phân tích tốc độ khung hình, chuyển đổi hiệu ứng ánh sáng và tính nhất quán chuyển động, nhiều người kinh ngạc trước tốc độ trưởng thành nhanh chóng của công nghệ tạo video từ câu lệnh.

Theo các chuyên gia, sức mạnh của Seedance 2.0 nằm ở khả năng hỗ trợ đồng thời bốn phương thức đầu vào gồm hình ảnh, video, âm thanh và văn bản. Chỉ cần vài dòng lệnh hoặc dữ liệu tham chiếu, mô hình có thể lập tức "xuất xưởng" video dài 60 giây với góc quay đa dạng, tuân thủ quy tắc vật lý và ánh sáng kèm âm thanh gốc hoàn chỉnh.

Trên X, đạo diễn Hollywood Charles Curran cho biết sau khi trải nghiệm Seedance 2.0, chỉ với 20 phút và 60 USD, ông đã tạo thành công trailer cho một bộ phim có các nhân vật từ trò chơi Halo. Nhà biên kịch và sản xuất Rhett Reese, người tham gia hai dự án Deadpool, Deadpool 2 và Deadpool & Wolverine, đăng lại một đoạn phim từ Seedance 2.0, mô tả "cuộc chiến" giữa Brad Pitt và Tom Cruise, cho rằng "kỷ nguyên làm phim một người" đã bắt đầu.

"Tôi rất tiếc phải nói điều này. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc với chúng ta rồi", Reese viết trên X. "Chỉ trong thời gian ngắn nữa, một người chỉ cần ngồi trước máy tính và tạo ra bộ phim không khác gì những bộ phim Hollywood đang phát hành".



"Trước đây, chúng tôi hy vọng sẽ vẫn vượt trội AI trong các lĩnh vực chuyên biệt", một cựu nhà sản xuất phim hiện làm quản lý sản phẩm tại một công ty khởi nghiệp về AI ở Bắc Kinh nói với Global Times. "Giờ Seedance 2.0 cho thấy ByteDance đã đạt bước đột phá lớn về thuật toán. Kết hợp lượng dữ liệu video huấn luyện khổng lồ và có chất lượng cao từ Douyin và TikTok, lợi thế này có thể áp đảo hầu hết đối thủ".

Tian Feng, cựu giám đốc bộ phận nghiên cứu AI của SenseTime, đánh giá các mô hình AI Trung Quốc đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng toàn cầu, phá vỡ thế độc quyền công nghệ ở nước ngoài đồng thời giảm bớt rào cản gia nhập ngành, mà Seedance 2.0 là trường hợp điển hình tiếp theo.

"Đằng sau sự phát triển này là sức mạnh thể chế của Trung Quốc, môi trường, thị trường rộng lớn, sự năng động của doanh nghiệp và tầm nhìn chiến lược dài hạn", ông Tian nhận xét.

Phương Tây phản đối

Tuần trước, Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPAA) lên án Seedance 2.0 vi phạm bản quyền quy mô lớn, sau khi video AI "Tom Cruise đấu Brad Pitt" gây chú ý. Người phát ngôn MPA cho rằng mô hình sử dụng trái phép các tác phẩm được bảo hộ bản quyền của Mỹ, không có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với hành vi xâm phạm, phớt lờ luật bản quyền hiện hành vốn bảo vệ quyền lợi của các nhà sáng tạo và duy trì hàng triệu việc làm trong ngành công nghiệp nội dung.

Gabriel Miller, đứng đầu bộ phận sở hữu trí tuệ của Paramount Skydance, đã gửi thư đến ByteDance, cáo buộc công ty "vi phạm trắng trợn" quyền sở hữu trí tuệ, đề nghị chấm dứt sử dụng các nền tảng AI Seedance và Seedream. Disney cũng gửi yêu cầu pháp lý tương tự, cho rằng ByteDance cung cấp một kho dữ liệu trái phép nhân vật thuộc các thương hiệu lớn như Star Wars và Marvel. Chiến dịch Human Artistry Campaign cũng lên án Seedance 2.0, gọi đây là "cuộc tấn công vào mọi nhà sáng tạo trên toàn thế giới".

Thực tế, theo TechCrunch, video do Seedance 2.0 tạo ra "đầy rẫy hình ảnh vi phạm bản quyền". Một người sáng tạo nội dung đã đăng video so sánh một đoạn trong bộ phim F1 (2025) với phiên bản gần tương đồng của Seedance và tuyên bố "làm lại cảnh quay đắt giá nhất chỉ với giá 9 xu". Một số video khác cũng "dính" bản quyền, như nhân vật từ loạt phim hoạt hình One Piece và Dragon Ball, cũng như hình ảnh nhiều diễn viên nổi tiếng của Mỹ bị dùng để tạo video.

"ByteDance tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi đã lắng nghe những lo ngại liên quan đến Seedance 2.0", người phát ngôn ByteDance nói với NBC News. "Chúng tôi đang tăng cường biện pháp bảo vệ nhằm ngăn người dùng sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ và hình ảnh".

Bảo Lâm tổng hợp