Philippines dùng giọng nữ xua đuổi tàu Trung Quốc

Philippines sẽ dùng giọng nữ để xua đuổi tàu Trung Quốc và các nước khác "xâm phạm chủ quyền" một cách "lay động hơn".

Truyền thông Philippines hôm 28/6 đưa tin 81 nữ sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát biển Philippines (PCG) đã hoàn thành khóa học sử dụng vô tuyến điện đặc biệt dành cho nữ giới đầu tiên vào tuần trước.

Các nữ sĩ quan Philippines khi tham gia khóa học đặc biệt mang tên "Những thiên thần của biển cả" (Angels of the Sea) đã dành hai tuần để trau dồi những kỹ năng giao tiếp nhằm duy trì việc thực thi luật hàng hải, an toàn và an ninh trên biển.

PCG hy vọng bằng cách sử dụng giọng nữ, họ có thể giảm căng thẳng và đối đầu trên Biển Đông, đặc biệt là khi đối phó với tàu Trung Quốc và các nước khác mà Philippines cáo buộc "xâm phạm chủ quyền" của họ.

"Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng khi bổ sung các nữ sĩ quan điều hành vô tuyến điện trên các tàu PCG và những đơn bị trên bờ, đặc biệt là trong giao tiếp với tàu nước ngoài. Điều này sẽ tránh làm tăng căng thẳng giữa các bên", quan chức PCG Leopoldo Laroya nói.

Các nữ sĩ quan Philippines sử dụng thiết bị vô tuyến điện trong lễ tốt nghiệp khóa đào tạo tại thành phố Pasay hôm 25/6. Ảnh: Facebook/PCG.

Quan chức PCG Ronnie Gil Gavan, người nghĩ ra chiến dịch "Những thiên thần của biển cả", cho biết thêm sử dụng giọng nữ có thể khiến đối phương nhớ về vợ và mẹ hay gợi lên "quyền uy của những người vợ, người mẹ trong văn hóa châu Á".

"Chúng tôi muốn 'Những thiên thần của biển cả' sẽ trở thành tiếng nói của hòa bình và trật tự dựa trên luật biển, đặc biệt là ở các vùng biên giới biển nhạy cảm của chúng tôi", Laroya cho biết thêm.

Quan chức PCG kỳ vọng khóa học vô tuyến điện đặc biệt, vốn từng chỉ dành cho nam giới, khi mở sang đào tạo các nữ sĩ quan sẽ góp phần vào thành công của lực lượng bằng những giọng nói "lay động lòng người".

Philippines hồi đầu tháng 4 nhiều lần gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc, liên quan đến việc hơn 240 tàu vỏ sắt nước này hiện diện tại bãi Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi Philippines cũng tuyên bố chủ quyền.

Tuy nhiên, Tổng thống Philippines Duterte cũng làm rõ quan điểm rằng những bất đồng trên Biển Đông sẽ không cản trở quan hệ hữu nghị và hợp tác ứng phó đại dịch Covid-19 với Bắc Kinh, bao gồm vaccine và phục hồi kinh tế.

Ngọc Ánh (Theo Inquirer)