Phi đội F-22 bí mật của Mỹ lộ diện trên ảnh vệ tinh Trung Quốc

Công ty Trung Quốc MizarVision hôm 25/2 công bố ảnh vệ tinh cho thấy 11 tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ nằm tại bãi đỗ ở căn cứ không quân Ovda, miền nam Israel. Động thái diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi truyền thông Israel cho biết một phi đội F-22 đã triển khai tới nước này, nhưng không nêu địa điểm cụ thể.

Lầu Năm Góc và Lực lượng Phòng vệ Israel đều không đề cập đợt điều động. Tờ Times of Israel đánh giá đây là "động thái cực kỳ hiếm gặp", do Mỹ thường chỉ triển khai tiêm kích tới Israel để huấn luyện chung, thay vì tham gia hoạt động tác chiến.