Phi đội F-22 bí mật của Mỹ lộ diện trên ảnh vệ tinh Trung Quốc

Công ty Trung Quốc MizarVision hôm 25/2 công bố ảnh vệ tinh cho thấy 11 tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ nằm tại bãi đỗ ở căn cứ không quân Ovda, miền nam Israel. Động thái diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi truyền thông Israel cho biết một phi đội F-22 đã triển khai tới nước này, nhưng không nêu địa điểm cụ thể.
Lầu Năm Góc và Lực lượng Phòng vệ Israel đều không đề cập đợt điều động. Tờ Times of Israel đánh giá đây là "động thái cực kỳ hiếm gặp", do Mỹ thường chỉ triển khai tiêm kích tới Israel để huấn luyện chung, thay vì tham gia hoạt động tác chiến.
Tiêm kích F-22 Mỹ rời căn cứ Lakenheath ở Anh ngày 24/2. Video: X/TallGlenn85
Một bức ảnh khác được công bố cùng ngày cho thấy trận địa phòng không Patriot gần căn cứ Ovda, gồm đài chỉ huy, máy phát điện, phương tiện hỗ trợ và 3 bệ phóng.
Nhiều khả năng đây là lực lượng của Mỹ, do quân đội Israel đã loại biên hệ thống Patriot từ lâu.
Ảnh chụp căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar ngày 26/2 cho thấy một máy bay tiếp dầu KC-135, hai vận tải cơ C-130 và 7 trực thăng tấn công.
Al Udeid là một trong những căn cứ đồn trú lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, cách bờ biển phía tây nam Iran khoảng 300 km. Cơ sở này từng bị Iran tập kích bằng tên lửa đạn đạo hồi năm ngoái, dẫn tới một số thiệt hại.
Số phi cơ Mỹ tại căn cứ Al Udeid giảm đáng kể trong hơn hai tuần qua, dường như là nỗ lực sơ tán khí tài và nhân sự nhằm đề phòng khả năng Iran tấn công trả đũa.
Vệ tinh Trung Quốc ngày 10/2 chụp được 16 máy bay tiếp dầu KC-135, một máy bay do thám điện tử RC-135 và hai vận tải cơ C-17 tại Al Udeid. 10 ngày sau, tại căn cứ này còn 7 máy bay tiếp dầu KC-135, một trinh sát cơ RC-135 và ba vận tải cơ C-130.
Hoạt động sơ tán gần như hoàn tất vào ngày 24/2.
Căn cứ Prince Sultan tại Arab Saudi đang trở thành nơi đóng quân của nhiều phi cơ Mỹ, trong đó có máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-46A, máy bay cảnh báo sớm E-3 và máy bay chuyển tiếp liên lạc E-11A.
Ảnh vệ tinh được MizarVision công bố ngày 23/2 cho thấy 15 máy bay KC-135, một chiếc KC-46 và 6 phi cơ E-3 đỗ tại căn cứ Prince Sultan.
Ảnh chụp tiền đồn Diego Garcia trên Đại Tây Dương ngày 25/2 cho thấy dấu hiệu Mỹ chuẩn bị triển khai oanh tạc cơ chiến lược đến đây.
Ít nhất 16 tiêm kích F-16, ba máy bay tiếp dầu KC-135, hai máy bay tuần thám biển P-8A, hai vận tải cơ C-130J, ba vận tải cơ C-17 và một máy bay vận tải hạng nặng C-5M đang xuất hiện trên bãi đỗ ngoài trời. Chưa rõ có oanh tạc cơ tàng hình B-2 trong các nhà chứa dạng vỏ sò hay không.
Tại khu vực cầu tàu thuộc căn cứ hải quân ở Diego Garcia có một khu trục hạm lớp Arleigh Burke đang neo đậu.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Ynet)