Phi đội F-22 Mỹ tới Israel giữa căng thẳng với Iran

Ít nhất 12 tiêm kích F-22 đáp xuống Israel trong lúc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự hiện diện gần Iran.

Truyền thông Israel đưa tin 12 tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ đã hạ cánh xuống nước này trong ngày 24/2 và đang đóng quân tại một căn cứ không quân ở miền nam Israel. "Mỹ triển khai tiêm kích đến căn cứ Israel cho hoạt động tác chiến, thay vì huấn luyện chung với nước sở tại, là động thái cực kỳ hiếm gặp", tờ Times of Israel nhận định.

Theo dữ liệu theo dõi hàng không dân sự, phi đội F-22 này tới căn cứ không quân Lakenheath ở Anh từ tuần trước và ở lại đây trong vài ngày, có thể do phải chờ khắc phục sự cố của máy bay tiếp dầu đi kèm.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Loạt F-22 Mỹ tới Israel giữa căng thẳng với Iran Tiêm kích F-22 Mỹ rời căn cứ Lakenheath ở Anh ngày 24/2. Video: X/TallGlenn85

Bên cạnh các phi đội F-22, Mỹ đã điều hàng chục tiêm kích F-15, F-16 và F-35 tới Trung Đông trong những ngày gần đây. Ngoài ra, hàng chục máy bay tiếp dầu và hàng trăm chuyến bay chở hàng của Mỹ đã tới khu vực trong tháng này.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran vẫn tiếp diễn, hai bên dự kiến gặp nhau ngày 26/2 tại Thụy Sĩ. Theo một số nguồn tin, phái đoàn của Mỹ đã chấp nhận dự thảo đề xuất mà Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo sẽ mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran nếu đàm phán thất bại. Tehran cũng tuyên bố sẽ tập kích lãnh thổ Israel và các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông để đáp trả.

Ông Trump ngày 23/2 bác bỏ thông tin "Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine phản đối phát động chiến dịch tấn công Iran", đồng thời tuyên bố Washington có thể dễ dàng đánh bại Tehran trong mọi cuộc xung đột.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định ông Trump luôn chọn giải pháp ngoại giao, song sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Bà cũng nhấn mạnh Tổng thống Trump sẽ quyết định thực hiện hành động nào đối với Iran và cho rằng có nhiều thông tin "không đúng sự thật" về vấn đề này.

Vị trí Iran và Israel. Đồ họa: BBC

F-22 là tiêm kích tàng hình hiện đại nhất của Mỹ, mỗi máy bay có giá xuất xưởng khoảng gần 180 triệu USD, chưa kèm vũ khí trang bị.

Không quân Mỹ hiện vận hành tổng cộng 183 tiêm kích F-22, nhưng chỉ có 125 chiếc đủ khả năng chiến đấu. Báo cáo năng lực tác chiến của không quân Mỹ hồi năm 2023 cho thấy tỷ lệ máy bay sẵn sàng làm nhiệm vụ vào thời điểm bất kỳ là 52%.

Nguyễn Tiến (Theo Times of Israel, Ynet, AFP)