Phát hiện ung thư gan sau hai tuần đau sườn phải

Hà NộiNam thanh niên 20 tuổi, đến viện khám do đau tức vùng hạ sườn phải suốt hai tuần, gầy sút cân, chán ăn; bác sĩ chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối, không thể can thiệp.

Trước vào viện hai tuần, bệnh nhân xuất hiện cơn đau, chán ăn, cân nặng giảm nhưng vẫn cố chịu đựng. Khi cơn đau tăng dần, không chịu được thêm, anh mới đi viện khám.

Tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bác sĩ chỉ định chụp Xquang, siêu âm,... Kết quả chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối trên nền viêm gan B, men gan tăng nhiều, không thể can thiệp mà chỉ điều trị triệu chứng, chăm sóc giảm nhẹ.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc trung tâm, ngày 6/4 cho biết trường hợp này rất đáng tiếc vì đến viện muộn, không thể can thiệp kịp thời, bệnh lại diễn tiến xấu rất nhanh. 14 ngày sau, người bệnh xuất hiện tình trạng vàng da tắc mật.

"Vài tuần sau, bệnh nhân tử vong", bác sĩ cho hay.

Thống kê từ Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2020, trên thế giới mỗi năm có khoảng 905.677 ca mắc mới ung thư gan và 830.130 người tử vong. Việt Nam năm 2020 ghi nhận 26.418 ca ung thư gan mới, chiếm tỷ lệ 14,5%, cao nhất trong các bệnh ung thư phổ biến và đặc biệt tỷ lệ tử vong do căn bệnh này gần tương đương số người mắc bệnh với hơn 25.000 ca.

Đến nay, nguyên nhân gây ung thư gan vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, người bệnh thường mắc ung thư gan trên nền xơ gan do nhiễm viêm gan virus B, C hoặc xơ gan do uống quá nhiều rượu, bia; mắc bệnh gan nhiễm mỡ; nhiễm độc tố aflatoxin do nấm mốc... Môi trường, chế độ ăn uống lạm dụng rượu bia, thuốc lá... cũng là yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) kiểm tra, thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ cho biết, ung thư gan nếu được phát hiện và điều trị sớm có thời gian sống trên 5 năm tới 70-80%. Song, gần 70% bệnh nhân đến viện khi kích thước khối u lớn, không thể phẫu thuật, khó điều trị. Đặc biệt, khi dịch bệnh kéo dài, nhiều người ngại đến bệnh viện thăm khám, bỏ lỡ thời gian vàng điều trị, khiến bệnh nặng hơn.

Ngoài ra, ung thư gan ở giai đoạn đầu thường rất khó phát hiện vì triệu chứng không rõ ràng, dễ bị bỏ qua. Phần lớn trường hợp đến khám khi bệnh ở giai đoạn muộn gây khó khăn cho việc điều trị, tiên lượng khó hơn các bệnh khác. Việc điều trị về cơ bản không thể dứt điểm, kể cả hóa trị hay phẫu thuật cũng chỉ hy vọng kéo dài thời gian sống của bệnh nhân.

Trong giai đoạn muộn hơn, các triệu chứng trên rõ ràng hơn, hoặc xuất hiện thêm các biến chứng của bệnh như sụt cân không rõ nguyên nhân, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, chán ăn, luôn có cảm giác ngứa, đi ngoài phân trắng hoặc bạc màu.

Tại Việt Nam, hiện các bác sĩ đã cập nhật được những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư gan, kéo dài sự sống cho người bệnh. Ở giai đoạn sớm, bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ phân thùy gan chứa khối u cũng như có thể ghép gan hoặc can thiệp các biện pháp tại chỗ như đốt sóng cao tần, vi sóng điều trị khối u. Ở giai đoạn muộn hơn, bệnh nhân có thể được điều trị xạ trị hoặc điều trị toàn thân bằng các thuốc đích, miễn dịch...

Thời gian sống của bệnh nhân ung thư gan phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, mức độ tiến triển, tình trạng sức khỏe và khả năng dung nạp của cơ thể. Cách tốt nhất để kéo dài thời gian sống là tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ, chăm sóc về thể chất, tinh thần.

Bác sĩ khuyến cáo, nam giới trên 40 tuổi có tình trạng xơ gan do uống nhiều bia rượu, do mắc virus viêm gan B, C... là đối tượng nguy cơ cao mắc ung thư gan, nên đi tầm soát khám định kỳ để sớm phát hiện các tổn thương. Tiêm vaccine phòng viêm gan B, tránh tiếp xúc với các hóa chất độc hại dễ làm tổn thương gan.

Mọi người nên khám ung thư gan 6-12 tháng/lần để phát hiện sớm các tổn thương bất thường. Các bác sĩ có thể siêu âm ổ bụng để tầm soát bệnh. Đây là kỹ thuật đơn giản, không xâm lấn, có thể thực hiện ở tuyến y tế cơ sở (bệnh viện huyện) với mức chi phí không quá cao.

Thùy An