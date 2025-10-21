Chồng có vài tỷ đồng trong 'quỹ đen'

'Thấy vợ kêu gào không còn tiền vào cuối tháng nên tôi càng không thể đưa tiền cho vợ giữ'.

"5 năm nay, vợ tôi chịu chi phí tiền ăn tại nhà hằng tháng, còn về cơ bản tất cả các chi phí khác là tôi chịu trách nhiệm. Tôi cũng biết thu nhập của vợ là bao nhiêu một tháng, nhưng thấy tháng nào cũng kêu không còn tiền nên tôi lại càng không thể đưa tiền cho vợ giữ được.

Thật sự tôi không muốn giữ tiền, nhưng bạn đời chưa đủ 'tin tưởng' để giao toàn bộ tài chính (ít nhiều không bàn), mặc dù đã có hai cháu. Nói thật, lắm lúc nghĩ cũng nản lắm (không phải vì thu nhập của vợ không cao mà là không có sự chia sẻ).

Tôi cũng định dứt áo ra đi vài lần rồi, nhưng nghĩ cũng chưa đến mức đó, vì còn hai đứa con nữa. À, xin nói thêm là việc nhà có khi tôi còn làm nhiều hơn vợ, mà suốt ngày vợ như 'cái loa phát thanh' ".

Độc giả nickname nguyenxoai85 chia sẻ như trên, rằng từng nhiều lần nghĩ đến chuyện chia tay vì không tìm thấy sự đồng điệu trong cách chia sẻ và quản lý tài chính, nhưng rồi lại chùn bước vì hai đứa con nhỏ.

Bình luận này được viết sau bài tâm sự Chồng có vài tỷ đồng nhưng nhiều năm liền bảo không có tiền. Tác giả bài viết cho rằng chia tay chồng là để bảo vệ chính mình, giữ lại lòng tự trọng và bình yên. Tiền bạc trong hôn nhân, nếu không đi đôi với tình yêu và trách nhiệm, cũng chỉ là vô nghĩa".

Độc giả nickname nguyenvanthanhssg chia sẻ: "Lúc trước, ngoài một, hai triệu đồng tiêu xài cá nhân, tôi bỏ toàn bộ tiền lương lo cho gia đình. Ăn uống cơ bản rộng rãi, ăn ngoài cũng thoải mái, chi nọ chi kia cho vợ thì vợ tôi kêu tôi 'kẹt sỉ'. Vợ tôi vẫn có tiền dư cho chị gái tôi mượn.

Tôi ghét, tôi chia đôi chi phí cơ bản, các khoản phát sinh khác cũng hạn chế chứ không như trước nữa. Thế là tôi có tiền dư mà khỏi bị chửi nữa. Còn về việc nhà, bà ấy luôn tỵ nạnh dù đã chia công bằng, nhưng tôi kệ, bà tỵ phần nào tôi nhận thêm phần ấy".

Độc giả nickname dancing.ghost96 đưa ra giải pháp rõ ràng hơn về cách quản lý tài chính chung: "Minh bạch tài chính, một tài khoản quỹ chung, mỗi người 50-50 chi cho tất cả. Thiếu thì chia đôi bù thêm".

Trong khi đó, độc giả hoangyen1713 lại phản biện trước thái độ coi nhẹ phần chi tiêu ăn uống của những ông chồng: "Sao mấy ông cứ coi thường chi phí ăn hàng tháng thế nhỉ, trong khi đây mới chính là chi phí lớn nhất trong gia đình (trừ trường hợp thuê hoặc mua nhà trả góp). Chứ mấy ông chê thì sao không tự mình đảm nhiệm việc chi tiêu sinh hoạt trong gia đình?".

Để kết vấn đề, độc giả nickname nguyenxoai85 đặt câu hỏi: "Tôi hỏi các bạn nếu đổi ngược lại vai chồng thành vợ trong bài viết này thì mọi người sẽ tư vấn thế nào?

Tôi thấy hầu như đều bảo chia tay là rất đúng, trong khi thông tin bài viết chưa đủ để kết luận người chồng này tệ hay không. Tôi chia sẻ một chút về gia đình mình: Lúc mới lấy vợ, tôi đưa sạch tiền cho vợ thì dù thu nhập thấp hay cao, tháng nào cũng không còn tiền. Sau một thời gian, tôi phải suy nghĩ lại, vì cứ như vậy thì đến giờ tôi vẫn còn đi thuê nhà trọ".

Hữu Nghị tổng hợp