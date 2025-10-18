Chồng có vài tỷ đồng nhưng nhiều năm liền bảo không có tiền

Khi anh mua điện thoại đời mới, máy tính xịn cho mình nhưng không đoái hoài đến những nhu cầu cơ bản của tôi.

Người ta thường nghĩ chia tay vì tiền là thực dụng, ích kỷ. Với tôi, tiền được sử dụng trong hôn nhân mới là vấn đề. Chồng tôi có vài tỷ đồng trong tài khoản riêng nhưng suốt nhiều năm anh luôn nói "không có tiền". Hàng tháng, anh không làm tròn trách nhiệm tài chính, thậm chí còn bảo tôi đi vay, dù tôi hoàn toàn độc lập về kinh tế.

Khi anh mua điện thoại đời mới, máy tính xịn cho mình nhưng không đoái hoài đến những nhu cầu cơ bản của tôi, tôi thấy rõ chồng thiếu tình yêu với mình. Tôi quyết định chia tay, không phải vì thiếu tiền hay muốn xa xỉ. Tôi độc lập, có thể tự lo cho bản thân, không muốn cuộc hôn nhân mà tình yêu, sự quan tâm và trách nhiệm bị thay thế bằng sự thờ ơ và vô tâm.

Chia tay, tôi nghĩ là cách để bảo vệ chính mình, giữ lại lòng tự trọng và bình yên. Với tôi, tiền bạc trong hôn nhân, nếu không đi đôi với tình yêu và trách nhiệm, cũng chỉ là vô nghĩa. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi, chia tay như thế, liệu mai sau tôi có nuối tiếc.

Quỳnh Hoa