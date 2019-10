Thượng tá 41 tuổi làm Giám đốc Công an Bắc Giang

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản (41 tuổi, Phó Cục trưởng, thư ký lãnh đạo Bộ Công an) được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Theo quyết định của Bộ Công an, từ ngày 2/10, thượng tá Nguyễn Quốc Toản thay công việc của thiếu tướng Tô Ân Xô tại Công an Bắc Giang. Ông Xô vừa được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng, Bộ Công an.

Thượng tá Toản tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, tiến sĩ Lịch sử thế giới, thạc sĩ nghiên cứu Đông Nam Á... Sau hai năm làm việc tại Tổng cục An ninh, tháng 7/2016 ông được điều động giữ chức Phó Cục trưởng, lần lượt làm thư ký cho hai lãnh đạo Bộ Công an.

Trong ngày 2/10, lãnh đạo Bộ Công an cũng trao quyết định bổ nhiệm đại tá Phạm Thế Tùng (Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thay cho đại tá Nguyễn Văn Long được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Đầu tháng 9, Bộ Công an có nhiều nhân sự đảm nhận vị trí lãnh đạo mới. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy (Phó Cục trưởng Cục Y tế) được thăng chức làm Cục trưởng. Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận (Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế) được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng. Đại tá Nguyễn Tuấn Anh (Phó Giám đốc Công an Hà Nội) làm Cục trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.