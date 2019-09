Giám đốc Công an Bắc Giang làm Chánh văn phòng Bộ Công an

Thiếu tướng Tô Ân Xô (Giám đốc Công an Bắc Giang) từ hôm nay giữ chức Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an.

Tướng Tô Ân Xô thay vị trí công việc của trung tướng Lương Tam Quang - người vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Xô có nhiều năm làm Cục trưởng tại Bộ Công an. Hơn một năm trước, ông được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Trong buổi trao quyết định bổ nhiệm, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá thiếu tướng Tô Ân Xô có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Thượng tướng Bùi Văn Nam (trái) và thiếu tướng Tô Ân Xô trong sáng 9/9. Ảnh: Tất Đạt

Theo quy định của Bộ Công an, Chánh văn phòng có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo mọi mặt liên quan tình hình an ninh, trật tự... Đây cũng là người đại diện, người phát ngôn của Bộ Công an.