Bộ Công an bổ nhiệm Cục trưởng chống tham nhũng

Hà NộiGiám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Long được điều động làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Từ ngày 10/9, đại tá Long thay vị trí của thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - người vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Công việc của đại tá Long tại Công an Bắc Ninh do đại tá Nguyễn Hữu Hưng (Phó giám đốc) phụ trách cho đến khi có giám đốc mới.

Hơn một năm trước, ông Long được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh sau nhiều năm làm Phó giám đốc. Ông từng làm Trưởng phòng Tham mưu của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an).

Trong buổi lễ nhận quyết định cho vị trí công tác mới, đại tá Long được nhận Bằng khen của Thủ tướng vì thành tích xuất sắc trong chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Văn Long. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo quy định của Bộ Công an, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu có trách nhiệm tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ đạo; hướng dẫn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng trong cả nước sử dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm về kinh tế và tham nhũng, buôn lậu; trực tiếp điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu quy mô lớn.

Đầu tháng 9, Bộ Công an có nhiều nhân sự đảm nhận công việc mới. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy (Phó Cục trưởng Cục Y tế) được thăng chức làm Cục trưởng. Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận (Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế) được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng. Đại tá Nguyễn Tuấn Anh (Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội) làm Cục trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.