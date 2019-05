Đêm phi tang 700 kg ma tuý đá của ba thanh niên Nghệ An

Ba nghi phạm người Đài Loan sau khi chỉ đạo Phú phi tang đã rời Việt Nam trước khi 700 kg ma tuý đá bị phát hiện.

4 nghi phạm liên quan gần một tấn ma túy đá bên lề đường bị bắt

5 ngày sau khi thu 700 kg ma tuý đá ở lề đường, ngày 21/4, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án về hành vi vận chuyển trái phép ma tuý, không tố giác tội phạm và cưỡng đoạt tài sản.

Ba nghi can bị bắt gồm: Nguyễn Văn Phú (29 tuổi) Nguyễn Bảo Trung (23 tuổi) và Võ Sỹ Mạnh (35 tuổi), cùng trú tại Nghệ An. Hai người liên quan Nguyễn Đức Bút (28 tuổi) và Nguyễn Thị Tâm (42 tuổi) bị triệu tập.

Một lãnh đạo Công an Nghệ An cho hay: Hình ảnh tại một sân bay cho thấy ba nghi can người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu đường dây đã ra khỏi Việt Nam trong ngày 15 và 16/4. Nhà chức trách đang làm các thủ tục để truy nã quốc tế.

Các bọc ma túy được đóng thành từng gói nhỏ để giấu vào loa.

Phú khai đi lao động tại Đài Loan từ năm 2013 đến 2017. Đầu năm 2019, Phú nhận được điện thoại từ Đài Loan của người quen nói muốn thuê làm phiên dịch cho một số người sắp sang Việt Nam du lịch.

Tháng 3, một nhóm người Đài Loan sang Việt Nam gặp và nhờ Phú tìm thuê giúp một căn nhà tại Nghệ An để họ cất ôtô, hàng hóa. Phú sau đó tìm được mặt bằng là nhà kho của Tâm ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu. Đầu tháng 4, Phú nhận 25 thùng các-tông màu vàng từ xe mang biển số Lào và cất trong kho.

Những chiếc loa thùng nhóm buôn ma túy ngụy trang để giấu hàng. Ảnh: Nguyễn Hải.

Vài ngày sau, một người Đài Loan gọi cho Phú về việc lô hàng bị lỗi và sẽ cử nhóm kỹ thuật sang sửa. Ít ngày sau đó, ba người Đài Loan đến gặp Phú. Khi họ mở các thùng giấy, Phú đếm thấy 50 chiếc loa thùng màu đen. Hai người ở lại trong kho, đóng kín cửa. Phú được yêu cầu ra ngoài.

Tối 15/4, Phú đọc báo biết công an vừa phát hiện 600 kg ma túy đá tại thành phố Vinh giấu trong các loa thùng giống loại tại nhà kho nên thông báo với một trong nhóm ba người này. Phú được thông báo số ma túy giấu tại nhà kho đã bị lộ, yêu cầu phi tang ngay.

Phú gọi cho bạn là Nguyễn Bảo Trung nhờ tìm xe chở hàng. Trung nhờ Nguyễn Đức Bút đưa Phú tới nhà Võ Sỹ Mạnh để thuê chở. Tại kho hàng, Phú nói Trung kéo các bao tải trắng ra ngoài rồi trực tiếp bốc lên xe. Mạnh đứng trên thùng xe hỗ trợ xếp hàng; Bút không tham gia.

Rạng sáng 16/4, khi xe chuyển bánh, cả nhóm định đưa hàng ra khỏi địa phận Nghệ An nhưng tới quốc lộ 48B thuộc xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) sợ bị công an phát hiện, chúng trút xuống ven đường.

Cơ quan điều tra cho biết, Phú thừa nhận hành vi phạm tội, khai có tham gia vận chuyển, phi tang hơn 700 kg ma túy đá. Trung khai nghi lô hàng là ma túy từ lúc được thuê tới kho bởi nhìn thấy các loa thùng giống với vụ bị phát hiện trước đó song vẫn đồng ý giúp.

Mạnh sau khi vận chuyển thuê đã nghi là hàng cấm nên gọi điện thoại uy hiếp Phú yêu cầu phải chuyển 9 triệu đồng nếu không sẽ tố cáo.

Sáng 21/4, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng (Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đây chỉ là lời khai ban đầu của nhóm nghi can. Cơ quan điều tra phải xác minh và điều tra thêm về cách vận chuyển hàng từ khu vực Tam giác vàng về Nghệ An.

"Thủ đoạn giấu trong loa thùng giống với một số vụ ma túy lớn khác song để khẳng định chính xác các vụ án có liên quan tới nhau hay không cần có thêm thời gian và chứng cứ khác", ông Hùng nói.

Các bao tải chứa ma túy.

Trước đó, sáng 17/4, tại lề đường 48B (Quỳnh Lưu) cảnh sát thu 23 bao tải chứa ma túy đá. Khám nhà kho cách đó 10 cây số, cảnh sát thu thêm hơn 30 kg ma tuý đá còn vương vãi tại góc nhà, kẽ của vỏ loa.

Đây là chuyên án ma túy có tang số lớn nhất trước tới nay được Công an Nghệ an triệt phá...