Cảnh sát bắt 5 nghi phạm, thu 600 kg ma túy đá

Hàng chục cảnh sát vũ trang đã phong tỏa đoạn đường dài hàng trăm mét ở Vinh để bao vây nhóm nghi phạm buôn ma túy.

Khoảng 15h ngày 15/4, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh bắt nhóm người nghi luôn quan ma túy tại ngôi nhà cấp 4 ở ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên (TP Vinh, Nghệ An).

Bắt ma túy tại Vinh Xe của lực lượng làm nhiệm vụ rời hiện trường. Video: Nguyễn Hải

Hàng chục cảnh sát mặc sắc phục mang theo súng xuất hiện trên đoạn ngõ dài hơn 300 m. Cảnh sát giao thông chốt chặn các lối ra vào. Nhiều xe thùng và xe bán tải mang biển xanh đỗ gần hiện trường. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng ở hai đầu đường bàn tán, ghi hình khiến công an liên tục phải nhắc nhở.

Lực lượng chức năng khám xét ngôi nhà trong hơn 3 tiếng. Tới 18h30, các xe tải phủ bạt kín, xe thùng, xe bán tải và xe chở cảnh sát cơ động lần lượt rời đi.

Căn nhà cấp bốn sau đó bị khóa cửa, bên trong có ánh điện. Người dân địa phương cho hay đây là căn nhà của đôi vợ chồng già có con trai sống tại Hà Nội.

Lực lượng chức năng chặn ngõ ở 161 đường Phùng Chí Kiên vào chiều 15/4. Ảnh: Nguyễn Hải.

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Hà Tĩnh xác nhận, nhà chức trách đã bắt 5 nghi phạm trong đường dây này, thu 600 kg ma túy đá. "Vụ án đang được mở rộng để tiếp tục điều tra", ông nói.

Nguyễn Hải - Đức Hùng