Phát hiện nhà kho từng cất giấu gần một tấn ma tuý đá ở Nghệ An

Tìm ra địa điểm từng chứa số ma tuý bị vứt bỏ, công an đã bắt 4 nghi phạm, truy đuổi kẻ cầm đầu người nước ngoài đang bỏ trốn.

Chiều 17/4, mở rộng vụ án 23 bao tải chứa ma túy đá bên quốc lộ 48B, xã Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu), Công an Nghệ An đã tìm ra nhà kho từng chứa số tang vật này.

4 nghi phạm liên quan gần một tấn ma túy đá bên lề đường bị bắt Công an khám nghiệm nhà kho nghi chứa một tấn ma tuý. Video: Văn Hải - Đức Vũ.

Nhà kho nằm trong một khu dân cư ở xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu) cách nơi phát hiện 23 bao tải ma túy hơn 10 km. Nhà kho này được xây ba phía bằng bê tông, hai cánh cửa bằng kim loại, phía trên lợp tôn. Tới chiều tối, một đội cảnh sát đang khám nghiệm từng ngóc ngách và các vật dụng trong ngôi nhà.

"Có 50 chiếc loa thùng, 50 thùng các-tông có chữ nước ngoài. Bước đầu khẳng định 23 bao tải chứa ma túy mà công an thu tại lề đường 48B sáng nay từng được giấu trong những loa thùng tại kho hàng này. Sau khi bị động nhóm nghi phạm đã tuồn ma túy vào bao tải đưa đi tẩu tán", một cán bộ công an nhận định.

Tang vật là các loa thùng mà cảnh sát thu giữ tại xã Quỳnh Hồng chiều nay. Ảnh: Nguyễn Hải.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an Nghệ An cho biết, kho hàng này còn vương vãi chất nghi ma túy khắp nơi nhưng số lượng chưa thể thống kê.

Cơ quan điều tra đã bắt 4 người đàn ông trú tại Nghệ An liên quan tới đường dây ma túy này; một người nước ngoài đang bị cảnh sát truy xét. Theo nhà chức trách đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia, do người nước ngoài cầm đầu.

"Từ vài ngày trước, trinh sát đã truy xét nên có thể nhóm tội phạm này đã vứt lại lô tang vật ma túy bên lề đường để tẩu thoát nhưng lần lượt bị bắt", đại tá Hùng nói.

Kho hàng đang được cảnh sát khám nghiệm. Ảnh: Nguyễn Hải.



Về 23 bao tải chứa ma túy bị thu giữ sáng nay, Công an Nghệ An cho hay ước lượng khoảng 800 kg ma tuý dạng đá. Cảnh sát cho rằng chưa có cơ sở để nhận định đường dây ma túy này có liên quan tới vụ Công an Hà Tĩnh bắt 600 kg ma túy đá ngày 15/4 tại thành phố Vinh.