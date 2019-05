Bốn người trong vụ vứt 700 kg ma túy đá bị khởi tố

Ngoài khởi tố 3 nghi phạm người Việt, Công an Nghệ An đang làm thủ tục truy nã quốc tế với kẻ cầm đầu người Trung Quốc.

Ngày 3/5, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng (Phó giám đốc Công an Nghệ An) cho biết, ba người Việt Nam và một người nước ngoài đã bị khởi tố do tham gia vụ vận chuyển hơn 700 kg ma túy đá.

Nguyễn Văn Phú tại Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải.

Cụ thể, Nguyễn Văn Phú (27 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị khởi tố, bắt giam về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; Nguyễn Bảo Trung (23 tuổi, trú thành phố Vinh) về tội Không tố giác tội phạm; Võ Sỹ Mạnh (35 tuổi, trú thành phố Vinh) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Trung và Mạnh được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Lin seng-Hsiung (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy song đã rời Việt Nam bằng đường hàng không cùng hai nghi phạm khác. Nhà chức trách đang làm thủ tục truy nã quốc tế Lin seng-Hsiung.

Phú khai đầu năm 2019 nhận được điện thoại từ Đài Loan của người quen nói muốn thuê làm phiên dịch cho một số người sắp sang Việt Nam du lịch. Tháng 3, một nhóm người Đài Loan sang Việt Nam gặp và nhờ Phú tìm thuê giúp một căn nhà tại Nghệ An để họ cất ôtô, hàng hóa.

Phú sau đó tìm được mặt bằng là nhà kho ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu. Đầu tháng 4, Phú nhận 25 thùng các-tông màu vàng từ xe mang biển số Lào và cất trong kho.

Hơn 700 kg ma túy nhóm Phú vứt tại vệ đường.

Tối 15/4, được thông báo số ma túy giấu trong các thùng loa tại nhà kho đã bị lộ, yêu cầu phi tang ngay, Phú gọi cho bạn là Trung nhờ tìm xe chở hàng. Trung nhờ Nguyễn Đức Bút đưa Phú tới nhà Mạnh để thuê chở.

Rạng sáng 16/4, khi xe chuyển bánh, cả nhóm định đưa hàng ra khỏi địa phận Nghệ An nhưng tới quốc lộ 48B thuộc xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) sợ bị công an phát hiện, chúng trút xuống ven đường.

Trung và Mạnh khai đều biết hàng trong kho là ma túy đá.

Loa thùng mà nhóm nghi phạm dùng để chứa hơn 700 kg ma túy đá. Ảnh: Nguyễn Hải.

Đây là vụ án ma túy có tang số lớn nhất từ trước tới nay mà Công an Nghệ An triệt phá. Lô hàng có nguồn gốc từ "Tam giác vàng", được chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu ở Hà Tĩnh vào Nghệ An.