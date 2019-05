23 bao tải ma túy vứt lề đường có giá vài trăm tỷ đồng

Hơn 700 kg ma túy đá được chuyển từ Tam giác vàng về Việt Nam để đưa sang nước thứ ba tiêu thụ.

4 nghi phạm liên quan gần một tấn ma túy đá bên lề đường bị bắt

Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục truy tìm hai chủ mưu người nước ngoài sau khi phát hiện 23 bao tải ma túy đá và tạm giữ 4 người liên quan.

Ngày 18/4, cơ quan chức năng khám nhà của người đàn ông 30 tuổi ở huyện Nam Đàn, từng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan - mắt xích" quan trọng trong vụ án.

"Theo kết quả giám định, số tinh thể trong 23 bao tải là ma túy đá", nhà chức trách công bố ngày 18/4 và cho biết tang vật được xác định là hơn 700 kg, không phải gần một một tấn như thông tin ước tính ban đầu.

Hiện, tang vật được chuyển từ huyện Quỳnh Lưu về thành phố Vinh. Ban chuyên án chưa công bố giá trị lô hàng, song một nguồn tin có thẩm quyền ước chừng vài trăm tỷ đồng.

Một phần tang vật ma túy trong vụ án.

Đây là chuyên án ma túy có số tang vật thu giữ lớn nhất từ trước tới nay do Phòng Cảnh sát chống ma túy Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu triệt phá.

Đêm 17/4, kết thúc việc khám xét nhà kho từng cất giấu 23 bao tải ở xóm 1, xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu), cảnh sát thu thêm 36 kg ma túy đá vương vãi tại góc nhà, kẽ loa. Vợ chồng chủ nhà kho đang bị cảnh sát triệu tập để xác minh có "cấu kết với nhóm nghi phạm buôn ma túy hay không".

50 chiếc vỏ loa thùng được cảnh sát chuyển từ Quỳnh Lưu về Vinh.

Theo hồ sơ, vào tháng 3, trinh sát phát hiện một nhóm người địa phương có dấu hiệu buôn bán, vận chuyển ma túy với người nước ngoài. Hơn 200 công an được huy động tham gia chuyên án.

Nhà chức trách sau đó phát hiện nhóm nghi phạm thuê một nhà kho rộng hàng chục mét nằm sát mép đường liên thôn (xã Quỳnh Hồng). Đầu tháng 4, một xe tải chở những chiếc loa thùng đóng trong hộp mới tinh in chữ nước ngoài được chuyển vào kho. Khi một số người dân tò mò tới ngó, nhóm chuyển hàng đã nhanh chóng khóa cửa rồi đi về. Nhà kho chất đầy loa song không có người trông giữ.

"Chúng tôi có cơ sở nhận định ma túy đá được giấu trong các thùng loa, chuyển từ khu vực Tam giác vàng về Nghệ An để trung chuyển theo đường biển sang nước thứ ba", một trinh sát nói với VnExpress.

Nhà kho từng chứa hơn 700 kg ma túy bị cảnh sát khám xét vào chiều 17/4. Ảnh: Nguyễn Hải.

Theo cảnh sát, có thể nhóm nghi phạm "thấy động" từ vài ngày trước và biết không thể đưa lô hàng đi trót lọt nên lợi dụng đêm tối đã chở ra khỏi kho để tẩu tán.

Ngày 17/4, cách nhà kho chừng 10 km, tại lề đường quốc lộ 48B (huyện Quỳnh Lưu), cảnh sát thu 23 bao tải bị vứt lại bên đường.

Nhà chức trách tại Nghệ An cho rằng hiện chưa có cơ sở để nhận định đường dây ma túy này có liên quan tới vụ án Công an Hà Tĩnh thu 600 kg ma túy đá vào ngày 15/4 tại thành phố Vinh.