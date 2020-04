Bị bắt vì hoạt động lật đổ chính quyền

An GiangNguyễn Thị Kim Phượng, 53 tuổi, ở TP Long Xuyên, bị cáo buộc tham gia tổ chức khủng bố, thực hiện các hoạt động chống phá chính quyền.

Nguyễn Thị Kim Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 2/4, Nguyễn Thị Kim Phượng bị Công an An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 109 Bộ luật Hình sự 2015.

Khám xét nơi ở của người phụ nữ này, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Theo điều tra ban đầu, năm 2018, Phượng tham gia tổ chức khủng bố có tên Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.

Nhận lệnh của một số người phản động ở nước ngoài, Phượng đã rủ rê được một số người tham gia vào tổ chức này. Bà cùng đồng phạm còn tiến hành "Trưng cầu dân ý" với 159 người bầu cho Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ III Việt Nam Cộng Hòa.

Tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân, 64 tuổi, thành lập tại Mỹ. Hồi đầu 2018, Bộ Công an xác định đây là tổ chức khủng bố; ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Minh Quân, Phạm Anh Đào và 5 người khác (sống tại Mỹ, Canada) về tội Khủng bố chống chính quyền nhân dân.

Điều 109 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau: 1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; 2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm; 3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm

