Hai người quốc tịch Mỹ cùng lĩnh 14 năm tù vì hoạt động khủng bố

12 người trong tổ chức khủng bố bị xét xử ở TP HCM

Tuyên án 12 bị cáo lật đổ chính quyền Video: Thanh Huyền - Thiên Trí

Chiều 22/8, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyen James Han (49 tuổi, quốc tịch Mỹ và Việt Nam), Phan Angel (62 tuổi, quốc tịch Mỹ) cùng mức án 14 năm tù về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; áp dụng hình phạt bổ sung là trục xuất 2 bị cáo ngay sau khi chấp hành hình phạt tù tại Việt Nam.

Bị cáo buộc cùng hành vi, Trương Nguyễn Minh Trí lĩnh 11 năm tù; Đỗ Tài Nhân nhận 10 năm tù; 8 bị cáo khác là Đỗ Thị Thùy Dung, Nguyễn Văn Chánh... nhận hình phạt 5-10 năm tù và đều bị áp dụng biện pháp quản chế từ 2 đến 3 năm.

Bị cáo Phan Angel. Ảnh: Hữu Khoa.

Theo HĐXX, các bị cáo lợi dụng chính sách phát triển Internet, thông qua ứng dụng trên không gian mạng gia nhập tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân (sống tại Mỹ, đang bị truy nã) cầm đầu.

Từ đó, họ tuyên truyền xuyên tạc chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam; đưa người từ nước ngoài về lôi kéo người trong nước thực hiện các hoạt động chống phá với mục đích hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.

11/12 bị cáo thừa nhận sai khi tham gia tổ chức khủng bố, mong toà khoan hồng. Riêng bị cáo Phan Angel không thừa nhận phạm tội.

Toà đánh giá các bị cáo có dự mưu, bàn bạc, thống nhất và phân công nhiệm vụ. Hành vi này đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đi ngược lại lợi ích của Việt Nam nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, HĐXX cũng áp dụng chính sách khoan hồng của nhà nước, xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn, một số bị cáo là lao động chính trong gia đình, có con nhỏ... để xác định mức án.

Bị cáo Trương Nguyễn Minh Trí. Ảnh: Hữu Khoa.

Theo cáo trạng, tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được Đào Minh Quân thành lập tại Mỹ, hoạt động chống Nhà nước Việt Nam bằng bạo động vũ trang. Tổ chức này đã lôi kéo thêm người trong nước tham gia; đưa người về Việt Nam kích động khủng bố, rải truyền đơn kêu gọi biểu tình, phá hoại các ngày lễ, Tết của đất nước.

Tháng 2/2017, Phan Angel và Nguyen James Han về Việt Nam tập hợp các thành viên để thực hiện chống phá nhân dịp lễ 30/4 và 1/5.

Phan Angel liên lạc với Nguyễn Quang Thanh (được phong là tỉnh trưởng Quảng Nam, đã bị TAND tỉnh Bình Định kết án cuối năm ngoái) cùng nhiều người khác để chọn địa điểm tổ chức tuần hành gây rối. Nhóm này đã cung cấp kiềm, bình xịt sơn, in 4.000 truyền đơn nhằm thực hiện chiến dịch chống phá; lên kế hoạch đột nhập các cơ quan phát thanh để chèn sóng tuyên truyền cho Đào Minh Quân.

Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch của tổ chức này đã bị nhà chức trách Việt Nam vô hiệu. Từ ngày 19/4 đến 17/5/2017, Bộ Công an phối hợp Công an TP HCM, Long An bắt Trương Nguyễn Minh Trí, Đỗ Tài Nhân cùng 10 người.

Theo cơ quan điều tra, có khoảng 100 người (đa số là người già, bệnh tật, phụ nữ nuôi con nhỏ) bị lôi kéo ký tên ủng hộ Đào Minh Quân.

Bị cáo Nguyen James Han tại toà. Ảnh: Hữu Khoa.

Hồi đầu năm nay, Bộ Công an xác định Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố. Những người cầm đầu đã chỉ đạo vụ ném bom xăng, đốt kho xe 320 chiếc của Công an Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 8/4/2017; đặt bom xăng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 22/4/2017 (14 người đã bị tuyên phạt cao nhất 16 năm tù).

Nhà chức trách cũng ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Minh Quân, Phạm Thị Anh Đào (tức Lisa Phạm, 39 tuổi) và 5 người khác (đều sống tại Mỹ, Canada) về tội Khủng bố chống chính quyền nhân dân theo Điều 84 BLHS.

Lan Ngọc