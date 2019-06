Cựu luật sư ở TP HCM lĩnh án vì tham gia tổ chức khủng bố

Ông Khải cùng nhiều người trong tổ chức của Đào Minh Quân lên kế hoạch phá hoại Hội nghị APEC ở Đà Nẵng nhưng bất thành.

Ngày 27/6, TAND TP HCM tuyên phạt Trần Công Khải (56 tuổi, công chứng viên) mức án 8 năm tù về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Theo HĐXX, bị cáo từng là luật sư, có kiến thức và hiểu biết pháp luật nhưng nghe theo sự lôi kéo thực hiện hành vi xâm phạm đến an ninh quốc gia. Do kế hoạch chưa thực hiện được, hậu quả chưa xảy ra, nên tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Trước đó, Khải thừa nhận hành vi của mình là sai trái, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm sóc gia đình.

Bị cáo Khải sau phiên tòa. Ảnh: Hải Duyên.

Theo cáo trạng, tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được Đào Minh Quân thành lập năm 1990 tại Mỹ, hoạt động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam bằng bạo động vũ trang.

Từ cuối năm 2013, Đào Minh Quân cùng người trong tổ chức tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Họ lôi kéo thêm nhiều người có tư tưởng bất mãn tham gia kích động khủng bố, rải truyền đơn kêu gọi biểu tình, phá hoại các ngày lễ, Tết của đất nước.

Khoảng tháng 3/2017, Trần Công Khải được Triệu Thanh Hoa (nickname Kelly Trieu) lôi kéo vào tổ chức này. Một tháng sau, Khải lập nhiều phiếu trưng cầu dân ý cho các cá nhân khác bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống chế độ Việt Nam Cộng Hòa.

Cơ quan điều tra xác định, Khải kết nối với nhiều người trong tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, bàn kế hoạch phá hoại Hội nghị APEC sắp diễn ra. Khải cùng các thành viên khác được giao nhiệm vụ rải truyền đơn, thả bóng bay (có gắn khẩu hiệu của tổ chức) vào khu vực diễn ra hội nghị... Do hội nghị diễn ra tại TP Đà Nẵng, Khải và đồng phạm chưa thực hiện được thì bị công an bắt giữ.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM cho rằng, một số người khác bị lôi kéo vào tổ chức là do hạn chế hiểu biết, đã ăn năn và hợp tác tích cực nên không bị khởi tố. Triệu Thanh Hoa và một số người hiện ở nước ngoài, nhà chức trách đang điều tra thêm.

Riêng Đào Minh Quân đã bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, truy nã về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Hải Duyên