5 vụ nổ súng gây xôn xao năm 2016

Nhóm giang hồ 3 lần Nam tiến chuẩn bị hợp đồng giết người thuê / Hợp đồng giết người giá một tỷ đồng của nhóm sát thủ

'Hợp đồng' 500 triệu đồng bắn chết giám đốc đi lễ

Chiều 4/7, người dân thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu (thành phố Phủ Lý, Hà Nam) thảng thốt bởi loạt tiếng súng đinh tai. Hai thanh niên mặc áo chống nắng đã rình ông Lê Hữu Trí (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí) để nã đạn khi ông vừa ra khỏi ngôi miếu thiêng.

Vụ án được xác định mang tính chất xã hội đen, thanh toán nhau giữa "thanh thiên bạch nhật". Tại hiện trường, cảnh sát thu 4 vỏ đạn, 3 đầu đạn súng K54.

Các nghi can trong vụ án.

Hơn một tháng truy xét, cơ quan điều tra đã bắt 2 sát thủ cùng chủ mưu Nguyễn Sỹ Đạt, 46 tuổi. Đạt khai tổ chức gây án do cho rằng đã bị ông Trí đẩy vào vòng lao lý.

Đạt vạch kế hoạch, chuẩn bị súng rồi thuê Lê Việt Hoàn và Lê Thái Duy (28 tuổi) thực hiện hợp đồng giết người với giá 500 triệu đồng. Để ra tay chính xác, nhóm sát thủ này đã khảo sát địa bàn, tổ chức bắn tập...

Xả súng làm 3 người chết tại Đăk Nông

Sáng 23/10 tại khu đất xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đăk Nông), nhóm công nhân thuộc Công ty TNHH Long Sơn đã bị xả súng khi đang làm việc. Hậu quả, 3 người chết, 16 nạn nhân bị thương.

Theo xác minh của Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an), mâu thuẫn xuất phát từ việc phía công ty xảy ra tranh chấp đất với nhiều hộ dân trong thời gian dài. Trước đó, tỉnh đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp và người dân phải để nguyên hiện trạng đất tranh chấp, song Công ty Long Sơn đã tự ý giải toả dẫn đến vụ xả súng.

Cuối tháng 10, Đặng Văn Hiến (41 tuổi) ra đầu thú, nhận là người gây án. Liên quan vụ án, ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu, Giám đốc Công ty Long Sơn bị khởi tố về hành vi hủy hoại tài sản, phá rừng...

Xả súng tại Đăk Nông

Công an tỉnh An Giang mới đây đã hoàn tất kết luận điều tra gửi VKSND đề nghị truy tố Lay Buôn Thy (52 tuổi, trung tá, Phó đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng, tỉnh Tà Keo, Campuchia; tạm trú tại huyện Tịnh Biên, An Giang) về tội Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo buộc, chiều 16/7, trung tá Thy nhậu cùng một số người bạn tại chòi lá trong quán Hương Xưa ở huyện Tịnh Biên. Ở chòi kế bên có Lê Văn Được (43 tuổi) là chủ tiệm vàng và Phạm Văn Quang (34 tuổi). Ông Được và Quang sang chòi của trung tá Thy mời ly bia xã giao thì xảy ra cự cãi.

Trung tá Thy và khẩu súng gây án. Ảnh: Cửu Long

Khi cả hai bỏ về bàn của mình, Quang to tiếng nói rằng trước đây ông Thy từng bị đánh vỡ đầu mà giờ còn "hung hăng". Nghe vậy, viên trung tá nổi nóng chạy về nhà lấy khẩu súng K59 và 8 viên đạn trở lại quán. Vài lời qua lại, trung tá Thy bắn tiếp phát thứ hai về phía Quang nhưng không trúng. Ông ta nổ thêm hai phát súng liên tiếp vào đầu và vai chủ tiệm vàng khiến người này gục tại chỗ.

Đại ca giang hồ Quảng Nam bắn đàn em vì dám trở mặt

Đinh Thanh Vinh (38 tuổi) từng là đại ca khét tiếng ở huyện Đại Lộc và các vùng lân cận, quy tụ nhiều đàn em trong đó có Hạ Ngọc Vi (28 tuổi), Mai Hoàng Đạo (34 tuổi) và Lê Tuấn Tú (24 tuổi). Năm 2013, anh ta lấy vợ 3 và dẫn về quê sinh sống "rửa tay gác kiếm giang hồ".

Lúc này, Vi nổi lên sau những cuộc đâm chém và dần trở thành đại ca. Trước việc Vinh trở về cùng một số người hùn vốn làm ăn, Vi tức giận thường xuyên cho đàn em đến gây hấn nhằm mục đích không cho Vinh "mơ tưởng" việc quay trở lại vị trí cũ trong giới giang hồ Quảng Nam.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Tiến Hùng.

Mâu thuẫn bị đẩy tới đỉnh điểm khi hai bên xảy ra va chạm rồi hẹn nhau huyết chiến "để phân chia địa bàn". Rạng sáng 6/4, tại khu dân cư trên tuyến tỉnh lộ 609 đoạn qua xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc), nhiều tiếng súng, tiếng va chạm hung khí vang lên.

Khi cảnh sát có mặt một người đã chết do hai phát đạn xuyên tim. Sau 4 ngày bỏ trốn, Vinh ra đầu thú...

Bí thư và chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết

Hơn 4 tháng khi xảy ra vụ án chấn động tại Yên Bái khi Bí Thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn bị nghi can Đỗ Cường Minh (Chi Cục trưởng kiểm lâm) bắn chết, chiều 26/12 Công an tỉnh đã công bố kết quả điều tra.

Cơ quan chức năng xác định, sáng sớm 18/8, ông Minh gọi điện trước cho lái xe của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường. Mang theo chiếc cặp, ông Minh ngồi chờ ở ngoài phòng làm việc và khi thấy Bí thư Cường tới đã vào theo.

Bắn 4 phát đạn vào Bí thư Cường, nghi can Minh đi tiếp tới phòng làm việc của ông Tuấn cách đó chừng 150m, đứng chờ đến lượt vào. Trong căn phòng đóng kín cửa, Chi cục trưởng kiểm lâm đã bắn 3 phát đạn vào ông Tuấn, có viên đạn xuyên qua vùng cổ gáy. Không rời đi, nghi can tự sát bằng một phát đạn vào đầu.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân gây án do ông Minh "bất mãn, bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục lâm nghiệp vào Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái". Yếu tố mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái của nghi can này với các nạn nhân được nhà chức trách loại trừ. Quá trình điều tra không phát hiện "động cơ, mục đích chính trị chống phá Đảng và chính quyền".

Do nghi can Minh là người duy nhất trong vụ án nhưng đã chết nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra vụ án...