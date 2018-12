Giám đốc công ty trong vụ xả súng 3 người chết bị bắt

Ngày 24/12, lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho hay đã khởi tố, bắt giam đối với ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu, Giám đốc Công ty Long Sơn (Đăk Nông) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản, phá rừng.

"Cơ quan điều tra đang phối hợp với tỉnh Đăk Nông thu thập thêm chứng cứ để xác định cụ thể diện tích rừng và cây trồng của người dân bị Công ty Long Sơn phá", lãnh đạo này cho hay.

Vũ khí của nhóm người thuộc Công ty Long Sơn mang theo khi san ủi rẫy của người dân. Ảnh: Q.T.

Trước đó, sáng 23/10, Công ty Long Sơn cho hàng chục người mang máy móc, gậy gộc, đá, khiên... đến san ủi cây trồng để làm dự án tại, huyện Tuy Đức, Đăk Nông. Người dân tại đây đã phản đối, xả dùng súng khiến 3 người của Công ty Long Sơn tử vong và 16 người bị thương.

Do tính chất nghiêm trọng, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra. 4 nghi can được cho liên quan đến vụ xả súng đã bị bắt. Ngoài ra, cảnh sát cho rằng do Công ty Long Sơn đã tự ý san ủi khu vực xảy ra tranh chấp với người dân nên dẫn đến vụ việc.

Kiến Tường