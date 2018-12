Trung tá Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng vì bị nói hung hăng

Trung tá Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng bị khởi tố 2 tội danh / Đêm bắn chết chủ tiệm vàng của trung tá Campuchia

Công an tỉnh An Giang ngày 24/11 hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lay Buôn Thy (52 tuổi, trung tá, Phó đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng, tỉnh Tà Keo, Campuchia; tạm trú tại huyện Tịnh Biên, An Giang) về tội Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trung tá Thy và khẩu súng gây án. Ảnh: Cửu Long

Theo điều tra, chiều 16/7, trung tá Thy nhậu cùng một số người bạn tại chòi lá trong quán Hương Xưa ở huyện Tịnh Biên. Chòi kế bên có nhóm của chủ tiệm vàng Lê Văn Được (43 tuổi) và Phạm Văn Quang (34 tuổi). 2 tiếng sau, ông Được và Quang sang chòi của trung tá Thy mời ly bia xã giao thì xảy ra cự cãi.

Sau khi cả hai bỏ về bàn của mình, Quang to tiếng với mọi người rằng trước đây ông Thy từng bị đánh vỡ đầu ở huyện Tri Tôn, không biết sợ mà còn hung hăng.

Trung tá Campuchia nghe vậy nên nổi nóng, liền về nhà (đối diện quán nhậu) lấy khẩu súng K59 và 8 viên đạn trở lại quán. Ông ta hỏi việc mình bị đánh trước đây là do Quang phải không? Quang trả lời "đúng vậy" liền bị Thy rút súng bắn vào vùng miệng.

Trung tá Campuchia bắn tiếp phát thứ hai về phía Quang nhưng không trúng. Ông ta nổ thêm hai phát súng liên tiếp vào đầu và vai chủ tiệm vàng khiến người này gục tại chỗ.

Sau khi gây án, trung tá Thy cầm súng về nhà đóng cửa lại và ra đầu thú vào sáng hôm sau. Khám xét nhà ông ta, cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng quân dụng loại K59 và CZ cùng 115 viên đạn các loại và một khẩu súng bắn chim...

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng chủ tiệm vàng tử vong trước khi đến bệnh viện. Anh Quang may mắn thoát chết.

Cửu Long